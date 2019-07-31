С гостем из далекой Анголы

Футболисты «Новой генерации» провели первую тренировку

29 июля сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» начала подготовку к сезону-2019/20 на домашней арене. Первая тренировка прошла в открытом для СМИ режиме. Журналисты увидели на занятии как старожилов клуба, так и тех, кто вышел на сыктывкарский паркет впервые. Среди них был и перспективный футболист из Анголы Эгаш Душ-Сантуш, которого руководители клуба пригласили на просмотр.

Тренировка началась с традиционной разминки. Главный тренер команды Вадим Яшин просил игроков отрабатывать так называемые квадраты. Смысл этого упражнения очень прост: большинство футболистов стоят по периметру и пасуют друг другу мяч, а другие, стоя в периметре, должны его отбирать. Вариаций квадратов много, и, чтобы футболисты не успевали заскучать в процессе тренировки, Вадим Яшин часто их менял. Этот специалист вообще считается одним из самых прогрессивных в суперлиге, и на его занятиях спортсменам всегда интересно.

Врач клуба из Коми Сергей Шакуров, общаясь с журналистами, отметил, что все футболисты успешно прошли медосмотр и получили полный допуск к работе в зале. Он также сказал, что, находясь в отпусках, игроки отнеслись к своему физическому состоянию профессионально, никто не «привез» с курортов лишних килограммов. Отвечая на вопрос о том, не страдает ли кто-то из недавних отпускников от депрессии из-за затяжных дождей в столице Коми, Сергей Шакуров усмехнулся:

– Посмотрите на их лица – все довольные. Некогда погружаться в депрессию, когда идет физическая нагрузка.

Во время занятия царила дружеская и веселая атмосфера, было видно, что игроки соскучились по мячу. Однако после отработки квадратов Вадим Яшин в присущей ему довольно строгой манере сделал замечание за излишнюю расхоложенность:

– Мне на это смотреть, честно говоря, было даже неприятно. Ну до такой степени несобранные – на футболистов-то даже не похожи. Ребята, уважайте сами себя. Нельзя нам в любых ситуациях опускаться ниже своего уровня. Не может человек, который чем-то владеет, выглядеть так откровенно слабо.

После этого тренер попросил подопечных разбиться на два состава для проведения «двусторонки». В тренировочной игре между двумя частями одной команды Вадим Яшин также проявлял изобретательность, ставя перед игроками различные задачи. Например, разбившись восемь на восемь, вместо одного мяча играли тремя. Один мяч был постоянно в игре, а еще по одному кто-то из футболистов каждой команды держал в руках. В любой момент игрок мог поднять мяч с паркета, но тогда его партнер, у которого мяч был в руках, должен был его опустить. Затейливые правила не сразу все понимали, и Вадим Яшин со своим помощником, бывшим капитаном «Новой генерации» Александром Коданевым, терпеливо все разъясняли.

Перед очередным сезоном сыктывкарская команда сохранила основной костяк игроков, но без изменений в составе все-таки не обошлось. Клуб покинули три сильных футболиста: полевые игроки Максим Емельянов и Дмитрий Леготин, а также вратарь Александр Кригер. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь в составе, на просмотр приглашены новые спортсмены, в том числе легионер из Анголы Эгаш Душ-Сантуш. Этот игрок никогда ранее не играл на профессиональном уровне. Он приехал учиться из Анголы в Краснодар четыре года назад. Все это время играл на любительском уровне, но настолько хорошо, что привлек внимание специалистов суперлиги.

– Наши знакомые предложили посмотреть его. Играет в Краснодаре на первенстве края, во всевозможных университетских лигах и везде становится лучшим бомбардиром, показывает отличную игру. Судя по тому, что мы видели, он быстрый, пластичный, чувствует мяч, хорошо чувствует себя в единоборствах, обыгрывает, неплохо завершает атаки. Это все те качества, которые нужны нашей команде, потому что мы создаем много моментов, но плохо их реализуем, плюс играем в быстрый футбол, и такой скоростной парень нам не помешает. Кроме того, отлично говорит по-русски, то есть в этом плане проблем точно не будет, – рассказал Вадим Яшин.

Потеря классных игроков, по мнению тренера, не должна сказаться на качестве игры клуба, ведь оставшиеся футболисты не менее хороши, и они стали на год старше, получили бесценный опыт игры в плей-офф. Теперь эти футболисты будут выходить на игры, имея этот багаж за плечами, а новые, глядя на них, станут быстрее прогрессировать.

В Сыктывкаре запланировано два тренировочных цикла, работа будет идти ежедневно в двухразовом режиме. В конце августа клуб отправится на предсезонный турнир в Тюмень.

Ярослав СЕВРУК

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