Тюменские триумфы привели в «Раубичи»

Сыктывкарка Юлия Лапина отправится в Белоруссию на первенство мира по летнему биатлону в составе сборной России. Спортсменка прошла отбор на мировые баталии, завоевав два золота в Тюмени на первенстве страны. Биатлонистка рассказала «Республике» о том, как прошли отборочные соревнования.

Старты в Тюмени завершились на этой неделе. Юлия Лапина завоевала золото в первый же соревновательный день в спринте на дистанции 7,5 километра. Затем ей удалось одержать вторую победу на первенстве – уже в суперспринте на пятикилометровой дистанции. В соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 27 регионов, в том числе и члены национальной сборной.

– Старты прошли отлично, я не то чтобы не ожидала от себя такого результата, но приятно удивила саму себя, что смогла занять два первых места подряд. Особенно запомнилась победа в суперспринте. В квалификации я была лишь пятнадцатой. В перерыве до финальных забегов пришла к себе в комнату разбитая, можно сказать, опустила руки. Думала, скорее бы начались финальные забеги и если попаду в десятку лучших, то будет хорошо. А потом смогла финишировать первой. Это просто нереальные эмоции, – рассказала биатлонистка изданию.

В прошлом сезоне Юлия Лапина уже участвовала в мировом первенстве в чешском Нове-Место и заняла тогда седьмое место в спринте на дистанции 7,5 километра. Накануне тех стартов она получила травму – повредила мизинец, неудачно закинув за спину винтовку. Грядущие мировые баталии пройдут с 21 по 25 августа в центре олимпийской подготовки «Раубичи» близ Минска. Там спортсменка планирует улучшить результат. Среди юниорок она будет выступать еще весь следующий сезон и имеет шансы попасть на первенство и в третий раз подряд.

– Готовиться к мировому первенству буду здесь, в Коми, со своим тренером Еленой Ермолаевой. План работы мы пока еще с ней не обсудили, но точно могу сказать, что одним из этапов подготовки станет чемпионат республики, который пройдет в начале августа, – отметила Юлия Лапина.

Ярослав СЕВРУК

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