Сыктывкар поборется за европейский бокс

Коми подаст заявку на право проведения в 2020 году в Сыктывкаре первенства Европы по боксу среди юниоров. Эту инициативу поддержал глава республики Сергей Гапликов на рабочей встрече с представителями спортивной отрасли региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе встречи президент республиканской федерации бокса Михаил Бауров отметил, что в последние годы этот вид спорта набирает все большую популярность в Коми. Сильные и талантливые спортсмены тренируются не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Воркуте, Сосногорске, Усинске, Корткеросе. Михаил Бауров поблагодарил Сергея Гапликова за вклад в развитие бокса, отметив, что боксеры из Коми с успехом выступают на всероссийских и международных соревнованиях. Растущий боксерский авторитет Коми позволил провести в республике несколько крупных турниров, в том числе чемпионат страны и Кубок России по боксу среди женщин. Учитывая накопившийся опыт, Михаил Бауров предложил поддержать инициативу Федерации бокса Коми по проведению в Сыктывкаре первенства Европы по боксу среди юниоров.

– Будем прорабатывать все совместно с российской федерацией бокса. Они поддерживают нашу кандидатуру. Подготовим соответствующую презентацию и рассчитываем, Сергей Анатольевич, на вашу поддержку. Все необходимые расчеты уже есть. В случае положительного решения планируем провести его в ледовом дворце «Северная Олимпия». Лед закроем настилом, поставим два ринга, и дальше все по регламенту. У нас есть опыт проведения подобных соревнований. Мы там проводили чемпионат России по боксу на двух рингах. Помещения полностью соответствуют требованиям, – сообщил министр спорта Коми Николай Бережной.

Глава Коми предложение поддержал, поручив министру подготовить соответствующую заявку.

Ярослав СЕВРУК

Фото rkomi.ru и из архива «Республики»