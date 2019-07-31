В правовом поле

Как житель района может получить квартиру в Сыктывкаре? Кто должен платить пособие на новорожденного ребенка? Можно ли направить материнский капитал на выплату потребительского кредита? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Я хочу распорядиться средствами материнского капитала и приобрести дом. К сожалению, график работы не позволяет мне лично заниматься этим вопросом. Можно ли чтобы документы оформлял другой человек?

– Любую сделку от вашего имени может совершить ваш представитель. Для этого необходимо обратиться к одному из практикующих в вашем районе нотариусов и оформить доверенность. Контактные данные нотариусов есть в сети интернет на сайте Нотариальной палаты Республики Коми.

– Два года назад районный суд удовлетворил мой иск к администрации района о принятии меня на учет на предоставление субсидии на строительство или приобретение жилья. Решение суда исполнено, на учет меня приняли. Прошло два года. Сейчас администрация подала заявление о пересмотре состоявшегося решения ввиду новых обстоятельств. Что мне делать?

– Администрация как сторона процесса имеет право подать заявление о пересмотре решения суда. Это обычная практика. Вам необходимо внимательно изучить заявление, оценить его на предмет законности и обоснованности и в письменном виде представить свои возражения в суд.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Я сирота. Стою в очереди на получение жилья только по месту прописки в районе, но фактически проживаю в Сыктывкаре и хочу получить квартиру в городе. Какие нужны подтверждения, что действительно проживаешь в городе?

– В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях детям-сиротам» сказано, что сирота имеет право на жилое помещение по месту фактического жительства. Про место регистрации ничего не сказано. Вам необходимо подать заявление в администрацию города Сыктывкара о предоставлении муниципальной услуги «принятие на учет на предоставление жилого помещения специализированного найма как сироте». В течение тридцати дней вам направят решение. Если вы не согласитесь с ним, сможете его оспорить в суде, подав исковое заявление.

Доказательствами фактического проживания в городе являются: документы о проживании (договоры найма жилья, регистрация по месту жительства или пребывания – при наличии), документы об обслуживании в медицинских учреждениях, документы о работе или об учебе, свидетельские показания и иные возможные документы, свидетельствующие о вашем выборе места проживания.

– Получала жилье как сирота, дали однокомнатную квартиру. У меня двое детей. Могу ли я подать заявление на улучшение жилищных условий?

– Если ваша семья является нуждающейся в улучшении жилищных условий, то можете. В этом случае подавайте заявление в орган местного самоуправления о принятии вас на учет на предоставление жилого помещения по договору социального найма и субсидии на приобретение либо строительство жилья.

– Мой муж – сирота. Администрация приняла его на учет на предоставление жилого помещения. Могут ли дать ему квартиру побольше, если у него есть жена и ребенок?

– Правом на жилое помещение обладает только сам сирота. Размер жилого помещения, его общая площадь, количество комнат не зависят от состава семьи. Сирота имеет право на благо-

устроенное жилое помещение по месту фактического проживания общей площадью не менее нормы предоставления.

– Я училась в среднем учебном заведении, а сейчас нахожусь в академическом отпуске по беременности. Будет ли платить какое-то пособие на ребенка учебное заведение?

– Пособия беременным женщинам и женщинам, родившим ребенка, платят либо работодатели (при наличии), либо учреждения социальной защиты населения по месту жительства.

– Мы хотим взять в банке кредит на покупку дома. Кредит берет муж. Можно ли будет его кредит погасить материнским капиталом? Второму ребенку нет трех лет.

– По общему правилу сертификатом на материнский капитал можно погасить ипотечный кредит (жилое помещение находится в залоге у кредитной организации). Если же супруг берет на приобретение жилого помещения потребительский кредит, то для положительного исхода отношений с управлением пенсионного фонда желательно в содержании кредитного договора прописать его целевое назначение – приобретение жилого помещения. В случае возникновения спора с пенсионным фондом вы имеете право подать иск о признании права на распоряжение средствами материнского капитала. В судебном заседании вам необходимо будет доказать, что использование средств маткапитала производится в целях улучшения жилищных условий.

Подготовила

Людмила ВЛАСОВА