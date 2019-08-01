Бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» для жителей сельских районов Коми

В июле «Ростелеком» запустил в эксплуатацию двадцать одну точку коллективного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в пяти районах Республики Коми.

Бесплатный Wi-Fi теперь доступен жителям следующих населенных пунктов:

· Пезмег, Намск Корткеросского района;

· Гуляшор, Коржинский, Пожемаяг, Ожындор, Усть-Лопъю, Чекша, Якуньёль, Гурьевка, Загарская и Чёрныш Прилузского района;

· Выльгорт, Пожегдин, Кекур, Носим, Дон, Лопъювад Усть-Куломского района;

· Гарья и Шошка Сыктывдинского района;

· Чернутьево Удорского района.

Жители этих сел, деревень и поселков могут бесплатно пользоваться всемирной сетью в радиусе до 100 метров от оборудования на скорости не менее 10 Мбит/с. Точки доступа организованны в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».* Для этого «Ростелеком» проложил 300 километров волоконно-оптических линий связи.

Технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко:

«Проект УЦН делает интернет доступным для населения на всей территории республики, а не только в крупных городах. Благодаря ему мы формируем цифровую экосистему региона. Благодаря коллективной точке доступа жители удаленных населенных пунктов получают свободный доступ к порталу государственных услуг, сайту Пенсионного фонда, ресурсам с правовой информацией, а также социальным сетям и мессенджерам для простого человеческого общения с теми, кто далеко. Но самое важное, что в этих деревнях и селах появляется перспектива дальнейшего развития инфраструктуры связи».

До конца 2019 года планируется установить еще 17 точек доступа в Ижемском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Корткероском и Княжпогостском районах, а также в поселке Трехозерка, который относится к муниципальному образованию «Сыктывкар». Для этого необходимо построить еще 272 километра волоконно-оптических линий связи.

Всего в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» с 2016 года в Коми заработали уже 84 точки доступа. Чтобы полностью выполнить программу необходимо в ближайшие годы организовать еще 22 точки и построить 914 км волоконно-оптических линий связи.

*Согласно поправкам в Федеральный закон «О связи» во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Реализация проекта поручена «Ростелекому», который распоряжением Правительства РФ весной 2014 года был назначен единым оператором универсальных услуг связи на территории страны. Проект по устранению цифрового неравенства обеспечит доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности в удаленных и труднодоступных районах.

ПАО «Ростелеком»