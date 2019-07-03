В Прилузье состязались гармонисты

В селе Занулье Прилузского района в шестой раз прошел традиционный праздник «Вязовская гармошечка», названный в честь гармониста-виртуоза Альберта Вязова. Инициаторами проведения праздника стали глава сельского поселения Иван Старцев, заслуженный работник культуры Республики Коми Любовь Коснырева, заслуженный работник культуры России и Республики Коми, народный артист Республики Коми Петр Шучалин. Мероприятие организовано при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Дома дружбы народов Республики Коми, сообщает официальный сайт Миннаца.

В нынешнем году участниками «Вязовской гармошечки» стали 15 гармонистов из Прилузского, Сысольского, Корткеросского районов и Сыктывкара. Самому юному участнику исполнилось 10 лет.

По условиям фестиваля гармонисты должны были сыграть одну виртуозную пьесу и вторым номером аккомпанировать творческому коллективу или солисту.

Сильнейшего гармониста зрители определили путем голосования. Обладателем приза «Первый парень на деревне» во второй раз стал студент Коми Республиканского колледжа культуры имени В.Т.Чисталева Владимир Трошев. Сил и уверенности молодому гармонисту придала команда поддержки – женский фольклорный коллектив и четыре гармониста из Корткероса.

Один из инициаторов фестиваля, заслуженный работник культуры России и Республики Коми, народный артист Республики Коми Петр Шучалин представил зрителям и участникам фестиваля музыкальную программу. В нее вошли две новинки – посвященные фестивалю песни «Приветственная песня» и «Кадриль», написанные в соавторстве с Константином Сердитовым.

Песня этих же авторов «Занулье» завершила фестиваль.

В следующем году «Вязовская гармошечка» обещает быть особенной: гармонисты отметят четырехсотлетие села Занулье.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com