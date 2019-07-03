Рыбный пир на берегу Печоры

В минувшую субботу, 30 июня, в деревне Бызовая прошел гастрономический фестиваль «Черинянь гаж». Праздник рыбного пирога давно стал визитной карточкой Печорского района.

Нынешний «Черинянь гаж» – уже восьмой. По данным агентства «Турстат», в июне в 2018 года праздник вошел в топ-5 самых лучших и популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников России. О событии рассказали российские СМИ, информация была размещена на туристских и гастрономических порталах. Фестиваль также вошел Национальный календарь событий Российской Федерации в 2018 и 2019 годах.

Муниципальный район «Печора» стал победителем туриндустрии Республики Коми – 2018» в номинации «Лучшая муниципальная практика в развитии внутреннего и въездного туризма на территории Республики Коми» с проектом «Гастрономический фестиваль «Черинянь Гаж».

Как сообщает «Печора Today», в этом году фестиваль по традиции встречал гостей тематическими площадками. Названия говорят сами за себя: поляна «Журчащий ручей» «Дзольган шор эрд», семейная поляна «Рöдвуж эрд», экологическая поляна «Вöр-ва видзан эрд», мастеровая поляна «Киподтуяяслöн эрд», ярмарочная поляна «Вузасян эрд», игровая поляна «Ворсöм эрд». На народной поляне «Йöзкостса эрд» прошел праздничный концерт, здесь же награждали победителей наивкуснейшим «Черинянем». Поляна «История эрд» знакомила с историей, на обрядовой поляне «Обрядъяс нуöдан эрд» закрепили узами брака свой союз молодожены, рыбная поляна «Чериа эрд» на берегу реки манила ароматом наваристой ухи.

Лина ПЕРОВА

Фото pechoraonline.ru