Боец смешанного стиля Валерия Гвардина: «Моя мечта – выступать в UFC»

Отмечая перспективных спортсменов, в 2013 году в интервью «Республике» тренер по биатлону Роберт Кабуков сказал: «Есть у нас талантливая девочка в сборной Коми – Валерия Гвардина». Из-за травмы у Валерии не сложилась карьера биатлонистки, но она продолжила развиваться в спорте. Теперь 22-летняя бывшая биатлонистка входит в состав сборной Коми по смешанным единоборствам, занимается в сыктывкарском клубе ММА «Север» и уже провела два успешных боя. Читателям издания Валерия Гвардина рассказала о кардинальной смене профиля и перспективах в этом брутальном виде спорта.

– Из биатлона вам пришлось уйти из-за аварии. Можете подробнее рассказать, что случилось?

– Попала в аварию в октябре 2014-го. Ехала с друзьями на машине, был гололед, и мы врезались в столб. Я сидела рядом с водителем, и удар пришелся как раз на мою сторону. Разбила головой лобовое стекло. В больнице сказали, что у меня сотрясение. После этого никак не могла восстановиться: на тренировках все время чувствовала себя плохо, тошнило, голова кружилась, давление поднималось. Поехала на последние соревнования в Петрозаводск зимой 2015-го. Там в одной гонке, уже на финише, потеряла сознание, а потом в эстафете мы выиграли. Когда вернулась, мне стало неинтересно, никакой мотивации не было. К тому же, у меня был переходный возраст, хотелось кому-то что-то доказать. Дедушка с бабушкой (в прошлом известные тренеры по биатлону Анатолий Александрович и Валентина Александровна Гвардины, – авт.) не хотели, чтобы я уходила из биатлона, но не стали настаивать. Трижды пыталась вернуться, но безуспешно – такого желания заниматься, как прежде, уже не было.

– В 2015-м вы закончили с биатлоном и около трех лет искали себя в другом виде спорта?

– Смешанными единоборствами я начала заниматься в марте прошлого года. До этого ходила по залам, везде пыталась реализоваться, но мотивации и интереса не появлялось. Тем не менее, тяга к спорту была, надо было куда-то девать энергию.

– А биатлоном продолжаете интересоваться?

– Не интересуюсь. Не хочется слышать даже никакие знакомые фамилии из прошлого. Мне бабушка с дедушкой постоянно рассказывают, что вот этот спортсмен там-то и так-то пробежал, привет тебе передавал. Я говорю: «Ну, все хорошо, ладно». А вообще я даже когда занималась, не смотрела гонки. Не люблю смотреть спорт по телевизору, это касается и боев, только если тренер скажет, что вот такой-то бой надо посмотреть, и если это необходимо для развития в профессиональном плане.

– За некорректное поведение вас отчислили из педколледжа. Что произошло?

– Как раз тогда у меня был переходный возраст, когда хочется общения в компаниях. Это было в 2015-м, зимой во время сессии. К тому же возникла проблема с преподавателем, он сказал мне не очень хорошую фразу, из-за которой потом чуть не подрался с моим отчимом. Наверное, это как-то еще повлияло. Ну да, тогда я, конечно, бушевала.

– Задирой с детства были?

– Не то что задирой, просто с детства вращалась в ребячьих компаниях. Не с девочками и куклами, а на улице с пацанами по гаражам лазила, в футбол играла. У меня и характер более пацанский, чем девчачий.

– Из-за этого, наверное, в клубе «Север» вам не понравилось тренироваться в женской группе, и вы попросились к парням?

– Я спросила, есть ли что-то посерьезнее, так как, во-первых, у меня уже была база физподготовки, и я на тренировках в той группе даже не потела. Не было усталости, которая должна быть после тренировки, мне было просто скучно. Девчонки туда приходят, чтобы научиться защищаться. Когда с ними начинаешь работать в паре, то надо быть нежненькой, аккуратненькой, прическу не испортить, волосы не выдрать. Я спросила, есть ли что-то более серьезное, и мне предложили попробовать перейти в основную группу. Поначалу на меня там не особо обращали внимания, а потом подошел тренер и спросил, чего я хочу от тренировок и готова ли выступать? Я ответила, что да, хочу драться, участвовать в боях. После этого мною заинтересовались, стали пристально следить за тем, что делаю на тренировках. В сентябре состоялся отбор в сборную команду региона. Конечно, меня взяли, потому что большой конкуренции среди девушек не было, но я все-таки сильно старалась туда попасть. Наравне с пацанами отбиралась, никаких поблажек мне не давалось ни тогда, ни сейчас.

– До того как пойти в клуб «Север», вы вообще не интересовалась смешанными единоборствами (MMA)?

– Не то, что не интересовалась, мне это нравилось, хотела даже пойти на бокс. Но мой молодой человек был против того, чтобы я дралась. Но я все равно пошла.

– Есть кумиры среди спортсменов?

– Прежде я знала только таких звезд, как Конор Макгрегор и Ронда Роузи. Сейчас нравятся Пейдж ван Зант и Аманда Нуньес.

– Ваш дебютный поединок состоялся в Перми (Валерия решением судей победила Татьяну Озорнину в двухраундовом поединке на турнире серии Geroy Promotion Group в октябре прошлого года, – авт.). Сильно волновались?

– Еще со времен занятий биатлоном я научилась подавлять чувство страха перед стартом. Были, конечно, такие мысли: «А вдруг она меня сильнее?». Особенно когда увидела, что у нее руки в два раза больше моих, она ведь еще скалолазанием занимается. Вышла на бой, сразу ослепило множество камер. Боялась не услышать то, что говорят секунданты из-за криков зала, особенно переживала, что болельщики будут кричать не за меня, и что буду в этот момент чувствовать. Но на самом деле зал вообще было не слышно, а слышно только своего секунданта, каждое его слово.

– Вы говорили, что в первом бою самым сложным было ударить девочку. Это потому, что до этого только с парнями тренировались?

– Да, для меня это было странно, и первый удар нанесла соперница, насколько я помню. Я больше защищалась и пыталась уйти в борьбу, ведь у меня не было опыта боев с девочками.

– Второй бой был в декабре прошлого года на турнире Parma Fights 9 в столице Коми с Валерией Матвеевой (известная по участию в телешоу «Пацанки» Валерия Матвеева ранее не занималась единоборствами, – авт.).

– Это было не интересно. Мне до последнего говорили, что вот приедет из Москвы какая-то рукопашница — готовься к «ногам» (к ведению боя в стойке, – авт.) и все такое. Но в день боя сообщили, что драться все-таки буду с Валерией. Конечно, расстроилась, но если надо, то надо, решила сделать что-то такое, что не получалось на тренировках. В общем, отнеслась к тому бою, как к тренировке.

– За Валерию не страшно было?

– Она же понимала, куда идет и на что подписывается. Я была еще сильно разозлена тем, что сложилась такая ситуация. Решила вывести ее сразу на борьбу, чтобы не было крови, чтобы не покалечить. Отнеслась к бою серьезно, не хотелось, чтобы люди подумали, что мы договорились до боя.

– Когда ожидается третий бой?

– Пока неизвестно. Проблема в том, что у нас в Коми нет соперниц, да и вообще в России с этим сложно. Тренер пока мне ничего не говорят. Думаю, подбирают соперницу. Готова выйти на любой бой, но тренер не хочет меня бросать в мясорубку, чтобы сразу «расквасили», и мне пришлось уйти еще и из смешанных единоборств.

– Против какой-нибудь Крис Сайборг выходить рановато (бывшая чемпионка ведущей мировой MMA организации UFC, – авт.)?

– Да, с такими «монстрами» мне рано соперничать. Есть либо слишком сильные, либо слишком слабые, а мне нужна соперница примерно моего уровня. С этим сложно. В этом году у меня должен был состояться бой по «рукопашке», уже в зале в кимоно стояла, разминалась. В последний момент соперница отказалась от боя. Мне присудили победу, но я до сих пор не знаю, почему соперница так поступила. Она местная и вообще впервые участвовала в соревнованиях по рукопашному бою.

Мы еще выступили в показательном шоу, когда отбиваешь ножи, палки и пистолет. Всему этому нашу команду научили за пять минут до начала. В прошлом году выступала на турнире по грэпплингу (разновидность борьбы, – авт.), боролась с парнем. Он мне специально поддался и проиграл. В этом году уже не поддавался, но все равно проиграл. Также начинала ходить на дзюдо, но с мая началась учебная практика, и пока не тренируюсь.

– Вы скоро станете дипломированным ветеринаром. Будете работать по профессии?

– Ветеринаром работать не хочу. Пойду учиться дальше на тренера в вузе, хочу развиваться в этом направлении. Просто люблю животных, и мне это интересно. У меня дома кошка и кот, очень хочу большую собаку, но пока жилищные условия не позволяют. Есть жирная крыса и паук.

– Как зовут животных?

– У кота и кошки имен нет, я их так и называю Кот и Кошка. Крысу зовут Купер, а паука Дори.

– Что за паук такой?

– Ласиодора парахибана (вид пауков-птицеедов, который в естественной среде можно встретить только в бразильском штате Параиба, – авт.).

– Большой?

– Сейчас десять сантиметров, а так до двадцати пяти сантиметров вырастает.

– А где в Сыктывкаре можно купить таких экзотических питомцев?

– «ВКонтакте» есть группа, там заводчица продает разных хамелеонов, скорпионов, всяких таких питомцев прикольных.

– Откуда интерес к ним?

– На самом деле я дико боюсь пауков, просто до смерти. Паук – это для меня самое страшное существо. И чтобы побороть этот страх, я завела большого паука, у него видны глазки и все остальное. Все это так интересно, я даже брала его на руки, правда, тряслась от страха.

– Это вид терапии?

– Да, у маленького паука же не разглядишь, где у него клешни, и чем он укусит. А этот большой, пушистый, хорошенький. Теперь уже смело беру на руки и других насекомых. Начала разводить жуков — чернотелок. Личинок этих жучков очень любят поедать паучки. Еще хочу завести змею. Нравятся мне такая экзотическая живность.

– Вернемся к спортивным реалиям. Сколько уделяете времени тренировкам?

– Сейчас на первый план вышла учеба, я писала диплом и мало занималась спортом. Максимум дважды в неделю. Плюс еще же работа, я администратор в фитнес-клубе. Получу диплом и войду в русло. Раньше вообще каждый день занималась, сейчас постараюсь выйти хотя бы на режим три-четыре тренировки в неделю.

– Занятия финансово затратны? Спортпит же нужно употреблять и тому подобное.

– Постоянно спортпит не употребляю, только когда сборы и подготовка к боям, его нам выдают бесплатно тренеры, а также спонсоры перед боями. Тренируюсь я тоже бесплатно, так как состою в сборной Коми. Кто прошел отбор в сентябре, занимаются бесплатно. Отбор шел три дня, и его прошли всего трое или четверо, а было много желающих.

– Сыктывкарский боец Вадим Малыгин регулярно ездит на сборы на родину боевого искусства муай-тай – в Таиланд. Мечтаете тоже там побывать?

– Не обязательно именно в Таиланде, а просто хочу побывать на хороших сборах. Обожаю сборы, обожаю жить в гостинице и не готовить еду, и чтобы тренировки были каждый день, и чтобы сосредоточиться только на спорте.

– Боец Роман Ярынкин в интервью «Республике» говорил, что готов взять отпуск за свой счет, если ему поступит предложение от M-1 Global (одна из престижных международных компаний, занимающаяся организацией и проведением боев, – авт.). Вы готовы отказаться, допустим, от отпуска ради сборов?

– Конечно. В свой отпуск поехать на сборы в Таиланд, например, готова. Если поступят предложения по боям — тоже. Для меня это сейчас важнее работы или отдыха. Спорт для меня всегда был важен.

– Что для вас вообще смешанные единоборства?

– Не скажу, что смысл жизни, но так как я из спортивной семьи, мне очень важно реализоваться в этом направлении, чтобы меня знали не как внучку тренеров по биатлону, а как самодостаточную спортсменку.

– Как относитесь к скептикам, которые говорят, что MMA вообще не женский вид спорта?

– У меня в принципе все со скепсисом связано в жизни. Раньше все лицо было пирсингом исколото, были большие тоннели в ушах, по четыре сантиметра, я вся в татуировках. Считаю, что и женский бокс, и все остальные виды спорта должны развиваться.

– У вас лучше идет работа в партере. Ударную технику подтягиваете?

– Да, в планах позаниматься этим индивидуально, ведь у меня нет никакой базы: ни боксерской, ни борцовской. Стою в стойке лыжника, запутываюсь на тренировках.

– А есть глобальная цель?

– Главная мечта — выступать в UFC. Это было бы в идеале, а так хотя бы дорасти до уровня M-1. Да вообще, мне нужно начать регулярно выступать, потому что у меня долгий простой.

– Вы говорили, что ваш молодой человек изначально был против увлечения единоборствами. Сейчас как он к этому относится?

– Ему не нравится то, чем я занимаюсь, но он меня в этом не ограничивает, ведь когда я ничем не занималась, у меня началось что-то вроде депрессии. Он один раз сходил на мой бой, – я его заставила пойти, купила даже билет, – и больше не хочет. Заставила также смотреть видео из Перми, но, по-моему, он даже не досмотрел.

– В спорах с ним профессиональные навыки не применяли еще?

– Нет, я дома покладистая и хорошая девочка и, как и любой девочке, мне хочется рядом с мужчиной быть слабой, чтобы меня защищали.

– А в школе были драки со сверстниками?

– В Сыктывкаре было такое, что мальчики докапывались, но тогда я не дралась. Дралась в Ухте, когда мы с мамой туда переехали, я там два года – восьмой и девятый классы – проучилась. В школе у меня сразу не сложились отношения с одноклассниками, пришлось подраться за честь. Потом сразу перешла в другую школу, там был отдельный класс для спортсменов, где оказались четыре биатлониста. Тренером по биатлону у меня там был Александр Борисович Рогожкин. Я с ним до сих пор общаюсь.

– Чем еще увлекаетесь, помимо спорта? Знаю, что нравится скандинавская мифология, и даже музыку слушаете соответствующую?

– Рок-музыку слушаю с детства: Rammstein, Nirvana, всяких панков. Да, мне нравятся такие группы как Tyr и Amon Amarth (группы, играющие музыку в таких жанрах как фолк и даже викинг-метал, – авт.). Нравится сходство со славянской мифологией и вообще с культурой, Нравится, как раньше одевались, я бы хотела, чтобы все и сейчас так одевались. Там нет разделения по типу «женское/мужское», то есть, если хочешь воевать – иди и воюй. Сериалы люблю посмотреть. Это у меня почти ежевечернее занятие. Сериал «Викинги» один из любимых, как и все, наверное, смотрела «Игру престолов», правда, не досмотрела восьмой сезон, там все друг друга поубивали, и все. Люблю поиграть в игры, в «стрелялки». Все части Far Cry прошла, Wolfenstein, Call of Duty, по сети сейчас в Counter-Strike играю.

Ярослав СЕВРУК

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