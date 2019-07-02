Не вещь, а существо

В этом году в Коми выросло количество жалоб жителей на бродячих собак. Если за аналогичный период 2018 года поступило 717 соответствующих обращений граждан, то в этом году – уже 757. Увеличилось и количество фактов причинения людям телесных повреждений и укусов. В медицинских учреждениях уже зарегистрировано 271 обращение, в прошлом году таковых было 243. Речь о взаимоотношениях людей и животных – как бродячих, так и домашних – шла во время онлайн-семинара, организованного по инициативе Общественной палаты Коми.

Открывая семинар, заместитель председателя Общественной палаты региона Любовь Гурьева пояснила, что главная цель встречи – разъяснить основные положения Федерального закона от 27 декабря 2018 №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и выработать ряд предложений по его совершенствованию.

Директор Исполнительной дирекции ОП Коми Александра Афонина подчеркнула, что с 27 декабря прошлого года изменился правовой статус животного. Если раньше домашнее животное считалось вещью, то теперь к братьям нашим меньшим закон предписывает относиться как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. В связи с этим владельцам животных теперь запрещено проводить бои животных, зрелищные мероприятия, влекущие нанесение животным травм и увечий, а также их умерщвление. Также запрещено избавляться от питомцев без передачи новому владельцу или помещения в приют.

Если животное не больно неизлечимо, социально не опасно, если хозяева по каким-то причинам не могут больше содержать четвероногого друга, закон не позволяет усыпить его или выбросить на улицу.

Для решения проблемы безнадзорных животных разработан алгоритм: отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания с несмываемой меткой. Усыпляются только тяжело больные или агрессивные животные.

В законе четко определены категории животных: домашние, служебные, без владельца, дикие животные, содержащиеся в условиях неволи. В отдельную категорию выделены потенциально опасные собаки.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Коми Илья Суворов перечислил проблемы, связанные с содержанием животных. Основная – безответственное отношение владельцев к своим питомцам. По мнению Ильи Суворова, бродячие и безнадзорные животные, в большинстве своем, были выброшены на улицу хозяевами. Люди, принося домой животное, не задумываются о том, что одновременно берут на себя ответственность за это существо. Перед тем, как обзавестись питомцем, любой ответственный человек должен решить вопросы чипирования, стерилизации, выгула животного.

В частности, как отметил заместитель министра, многие владельцы животных считают негуманной стерилизацию своих беспородных любимцев, допускают их размножение. Получив же очередной выводок котят и щенят, и наигравшись с малышами, некоторые люди выбрасывают их на улицу или в подвалы многоквартирных домов. Илья Суворов предложил проводить информационно-разъяснительную работу с населением, общественные мероприятия, посвященные аспектам ответственного обращения с животными, пропагандировать стерилизацию и чипирование питомцев.

Серьезной проблемой Илья Суворов назвал то, что отлов безнадзорных животных в муниципалитетах носит заявительный характер. Пока от жителя не поступит заявка в муниципалитет, а администрация в свою очередь не передаст информацию в подрядную организацию, подрядчики не будут отлавливать животное. По мнению Ильи Суворова, эффективнее были бы постоянный мониторинг ситуации в муниципальном образовании, оценка ситуации, координация деятельности муниципальных служб и отлов животных.

Усложняет ситуацию и отсутствие в некоторых муниципалитетах подрядчиков, желающих осуществлять отлов и доставку животных в приют, а также отсутствие самих приютов. Решением проблемы может стать создание межрайонных служб по отлову бродячих животных и межрайонных приютов для их содержания.

Заместитель начальника полиции МВД по РК Ильдар Хуснутдинов отметил, что пока нет возможности привлекать безответственных владельцев животных за нарушение правил содержания питомцев. До ноября 2017 года республиканским законом была предусмотрена ответственность граждан за выгул собак без намордника, поводка. Но данная норма была отменена. Теперь административная ответственность ни федеральным, ни республиканским законом не предусмотрена.

Общественники предложили выйти на федеральный уровень с предложением вернуть в КоАП РФ статью, предусматривающую наказание за ненадлежащее содержание животных. По мнению участников семинара, из-за отсутствия такой статьи прогрессирует безответственность хозяев животных: многие владельцы питомцев уже забыли, что такое поводок и намордник, а уж тем более – совок и пакет для уборки продуктов жизнедеятельности четвероногих.

Член Общественной палаты Коми Игорь Зибарев красочно описал, что происходит в Кировском парке Сыктывкара, где выгул собак официально запрещен. Но по вечерам там собираются собаководы, выгуливают очень крупных животных, те резвятся, заставляя нервничать гуляющих в парке, а также оставляют большое количество продуктов жизнедеятельности. Владельцы за своими питомцами не убирают, хотя сейчас в зоомагазинах есть специальные приспособления для решения этой проблемы.

Игорь Зибарев обратился к представителям МВД по Коми с предложением проводить рейды по Кировскому парку и хотя бы взывать к совести владельцев собак, если уж нет никакого административного наказания. По мнению общественника, внушение, сделанное сотрудником полиции, произведет на несознательного собачника большее впечатление, чем замечание обычного гражданина. Собаковод может начать хотя бы убирать за своим питомцем, а то даже и выгуливать его в другом месте.

Александра Афонина предложила предусмотреть в планах благоустройства муниципалитетов создание специальных площадок для выгула собак.

Свои предложения высказали участники онлайн-семинара из Печоры, Ухты, Усть-Цильмы, Усинска, Сыктывкара и Жешарта. После дискуссии Любовь Гурьева попросила всех участников направить в адрес Общественной палаты Коми свои предложения. Она также сообщила, что ОП региона планирует обратиться в Общественную палату РФ с предложением инициировать внесение изменений в КоАП РФ в части установления ответственности за свободный выгул домашних животных. Также Общественная палата Коми направит в министерство сельского хозяйства и потребительского рынка региона рекомендацию провести оценку возможности создания системы республиканских приютов и организаций, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

Людмила ВЛАСОВА

Фото vikoosy.blogspot.com