Тучи не испортили настроение выпускникам

В минувшую субботу в Сыктывкаре в седьмой раз прошел общереспубликанский выпускной «Облака.LIVE». С окончанием учебы от имени главы Коми Сергея Гапликова выпускников поздравила зампредседателя правительства республики Наталья Михальченкова. Хедлайнером вечера стал певец Тима Белорусских.

Организаторы разделили выпускной на две части: дневную и вечернюю. В первой части около двух тысяч студентов должны были красиво пройти по улице Ленина на Стефановскую площадь, неся шарики и таблички с логотипами своих учебных заведений. Затем на сцене им должны были торжественно вручить дипломы. Но дневную программу отменили из-за непогоды. Вручение дипломов перенесли на более позднее время, оно прошло в стенах Республиканской академии госслужбы Коми.

В вечерней части, которая называлась «Танцуй до утра», сначала выступали местные артисты. Они разогревали публику, исполняя кавер-версии хитов известных российских поп-звезд.

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова от имени главы Коми Сергея Гапликова поздравила выпускников вузов и ссузов с важным событием в их жизни. В этом году в нашей республике насчитывается около двенадцати тысяч выпускников.

После поздравительных речей перед публикой предстал кумир современной молодежи Тима Белорусских. Он исполнил свои главные хиты «Незабудка», «Мокрые кроссы» и «Витаминка», а также порадовал людей менее известными композициями.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com