«Усть-Цилемская горка» продлится неделю

Межрегиональный праздник Усть-Цилемская горка в этом году начнется раньше и порадует большим количеством разнообразных мероприятий. Традиционно народные гуляния проходят 11-12 июля, но на сей раз в честь празднования 90-летия Усть-Цилемского района празднества стартуют с 6 июля – в деревне Трусово, где в течение двух дней будет проходить районный фестиваль «Истоки».

В воскресный день, 7 июля, в райцентре на берегу Печоры соберутся любители рыбной ловли на удочку на соревнования «Усть-Цилемский поплавок». А во второй половине дня здесь пройдут соревнования по водно-моторному спорту. Днем на площади перед районным культурным центром жители района отметят День семьи, любви и верности. Народное гулянье «Горка» начнется в шесть часов вечера сразу в нескольких поселениях района.

8-9 июля Усть-Цилемский культурный центр станет местом проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Родовой дом: опыт и перспективы развития проекта, проблемы сохранения традиционной застройки», посвященной 15-летию республиканского проекта «Родовой дом». 9 июля состоится открытие мемориальных досок на родовых домах Федьковых и Сенькиных в селе Коровий ручей и деревне Гарево.

Ключевое мероприятие 10 июля –открытие выставки «По страницам жития Протопопа Аввакума», организованной музеем Андрея Журавского и на его площадях совместно с историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск».

В этот же день будет устроен вечер памяти запевал усть-цилемской горки.

Утром 11 июля развернется Петровская ярмарка, днем состоится парад районного фестиваля художественного творчества «Любимый край, благословенный», а в 22 часа на берегу реки будет царить обрядовая «Петровщина». Апофеоз праздника – Усть-Цилемская горка –развернется вечером 12 июля. Завершатся гуляния праздничной дискотекой.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru