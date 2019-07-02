Сыктывкарские выпускники заложили «Капсулу времени»

Акция под названием «Капсула времени» прошла 28 июня в столичной школе №25. Накануне вступления во взрослую жизнь ребята заложили в капсулу на хранение свои записанные мечты о том, кем они видят себя через десять лет, чего хотят добиться в жизни и каким будет их жизненный путь. Через десять лет все они пообещали вернуться в родную школу, чтобы всем вместе вскрыть капсулу и посмотреть, что из написанного сбылось.

– Сегодня мы вместе с вами вспоминаем свою юность. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Россия, действительно, страна возможностей. Вы завершили обучение в замечательной школе. Очень важно, чтобы вы понимали, что можете рассчитывать на нашу поддержку, – отметила присутствовавшая при закладке капсулы зампред правительства Коми Наталья Михальченкова.

Капсула будет храниться на территории школы и будет вскрыта в 2029 году. Всего в разных регионах страны пройдет десять таких акций с закладкой капсулы. Сыктывкарская школа №25 была рекомендована к участию в этом событии региональным отделением Российского движения школьников и одобрена Исполнительной дирекцией РДШ.

Галина ГАЕВА