Девять направлений нацпроекта «Образование»

Реализация проектов в сфере образования стала предметом обсуждения на прошедшей 25 июня коллегии министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Как рассказала министр образования Наталья Якимова, в 2018 году были утверждены девять региональных проектов в сфере образования и заключено девять финансовых соглашений на их реализацию на сумму более 580 миллионов рублей. В ряде муниципалитетов уже началась их реализация.

На каждом из девяти проектов Наталья Якимова остановилась отдельно. Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» до конца 2019 года будет создано 22 точки роста. Точки роста – это образовательные центры цифрового и гуманитарного профиля, которые базируются в школах и центрах дополнительного образования. 12 сельских муниципалитетов уже включились в эту работу, и к 1 сентября эти точки роста должны быть там открыты. В рамках этого же проекта происходит значительное оснащение и обновление материально-технической базы учреждений специального коррекционного образования. Здесь упор делается на самый главный учебный предмет – технологию. В связи с этим в этом году к 1 сентября новое оборудование поступит в шесть специализированных коррекционных школ.

Самое финансово затратное направление в рамках проекта «Современная школа» – это создание новых учебных мест. В России активно взят курс на ликвидацию второй смены в школах. В Коми пока 39 школ работает во вторую смену, это почти 10 процентов всех учеников. Сдача в строй в 2020 году школы на 600 мест в сыктывкарском поселке Краснозатонский и на 400 мест – в селе Помоздино Усть-Куломского района поможет отчасти решить эту проблему.

– Сейчас федеральный минпрос и Росмолодежь объявили старт новых конкурсных отборов на 2020 -2022 годы. И мы тоже заявляемся на реализацию мероприятий нацпроекта на три года сразу, – отметила министр. – В эти три года необходимо создать еще 15 точек роста, а в 13 оставшихся коррекционных школах нужно обновить оборудование. Говорить конкретно о строительстве новых школ пока рано, но у нас уже подготовлены материалы для заявок на новое строительство.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в республику скоро поступит мобильный технопарк «Кванториум». При гимназии искусств имени Юрия Спиридонова будет открыт центр поддержки одаренных детей, а при СГУ имени Питирима Сорокина создан Дом научной коллаборации. В планах на 2020-2022 годы – приобретение еще одного мобильного «Кванториума» и одного стационарного технопарка «Кванториум» в Ухте. С целью создания в сельской местности условий для занятий спортом в этом году будет закуплено три спортплощадки и отремонтировано три спортзала.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает оснащение современным цифровым оборудованием 11 школ и учреждений среднего профобразования. В первую очередь это произойдет в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте, а в последующие годы – в других муниципалитетах. Всего в 285 школах будет создана новая модель цифровой образовательной среды. В рамках этого же проекта в текущем году на базе сыктывкарского «Кванториума» будет открыт центр цифрового образования для детей «IT-куб». Сейчас происходит закупка оборудования для него, идет ремонт помещений и набор специалистов. В ближайшие годы планируется создание еще трех центров «IT-куб».

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на непрерывное образование педагогов.

– В прошлом году мы создали концепцию создания центра непрерывного профессионального образования и повышения профмастерства педагогических работников, но она по ряду причин не была поддержана. Сейчас готовим новую заявку и надеемся, что в 2020 или 2021 году такой центр будет создан. Наряду с этим мы подготовили заявку на создание центра оценки профмастерства и квалификации педработников, – рассказала Наталья Якимова.

Региональный проект «Молодые профессионалы» призван обновить, улучшить и создать новую инфраструктуру, чтобы выпускники профессиональных учебных заведений действительно выходили профессионалами. В рамках этого проекта до конца года будет открыто 20 мастерских по 20 компетенциям. Сейчас в министерстве готовят заявку по включению всех СПО в эту систему. Ключевым направлением этого проекта является участие в чемпионате Ворлдскиллс. По словам Натальи Якимовой, небольшими шагами, но республика продвигается в этом направлении, и чемпионат расширяет свою географию и линейку профессий, которые входят в ТОП-50. В ближайшие три года планируется создание центра опережающей профподготовки. Центр призван объединить работодателей с учреждениями профобразования, поскольку в первую очередь работодатель должен быть заинтересован в будущих специалистах.

– В этом году мы апробируем проведение аттестации в форме демонстрационного экзамена, а дальше это уже будет нормой, – рассказала министр.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в прошлом году республике удалось привлечь финансирование для создания регионального ресурсного центра добровольчества на базе республиканской академии госслужбы. Теперь главная задача – создать во всех муниципалитетах такие ресурсные центры с привлечением всех структур.

Региональный проект «Социальные лифты для каждого» предполагает проведение конкурсов профессионального мастерства. На уровне министерства образования проводится уже 12 таких конкурсов. Но, по словам Натальи Якимовой, обязательными должны быть муниципальные этапы, а они пока проводятся не везде. Министр поставила перед муниципальными управлениями образования задачу распланировать максимальное количество конкурсов профмастерства.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 16 муниципалитетах созданы консультационные пункты. По словам министра, первоочередная задача сейчас передача такого рода услуг – информационных, психологических, консультационных – социальным некоммерческим организациям. Сегодня в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте работают семь таких некоммерческих организаций. В 2019 году Коми республиканский институт развития образования получил грант на сумму 7,6 миллиона рублей на создание Консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей. Центр на базе КРИРО будет оказывать помощь всем консультационным пунктам на местах. Наталья Якимова призвала все муниципалитеты активно выйти на сотрудничество с этим консультационным центром.

– В центре предусмотрено онлайн консультирование, мы привлечем лучших экспертов, так как понимаем, насколько важно вовремя предоставить родителям ту или иную консультацию, – сказала она.

Региональный проект «Возможности для каждого» перекликается с другими проектами. Это формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний. Здесь речь не столько о педагогах, сколько вообще о работающих, но проект связан со сферой образования, так как предоставлять эти услуги будут педагоги профессиональных образовательных организаций. В этом году обучение по таким программам должны пройти 50 тысяч человек.

Проект «Экспорт в образовании РК» – это система обучения иностранных студентов через обновленные форматы.

– Сегодня иностранные студенты более чем из 30 стран обучаются в ведущих вузах республики. Для них действует подготовительное отделение и планируется создание службы удаленной поддержки на нескольких языках. Наша задача – увеличить направления подготовки, создать им условия и поддерживать на протяжении обучения. Пока Коми в ожидании, какую форму нам предложит Российская Федерация, но мы с вузами готовы это отрабатывать, – рассказала Наталья Якимова.

Федеральный проект «Наука» стартовал позже остальных, и сейчас в республике он находится в стадии подготовки. При совокупном участии всех наших вузов и Коми научного центра отрабатываются возможные варианты участия республики в этом проекте. Принято предварительное решение – войти в состав научно-образовательного центра «Российская Арктика».

Отдельно стоит региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей», поскольку это направление нацпроекта «Демография».

– И здесь наша с вами компонента – это создание мест в яслях. Пока эта проблема не решена. Около 1300 детей еще нуждаются в местах. В основном это дети из Сыктывкара и близлежащих районов. Сейчас строится детсад в Корткеросском районе и Выльгорте Сыктывдинского района. До конца года 240 мест мы должны ввести. Кроме того, в рамках этого проекта предполагается строительство не только новых инфраструктурных объектов, а также переоборудование помещений в детсадах. К счастью, в федеральном законодательстве произошли изменения, которые упростили процедуру выкупа помещений для ясельных групп в уже построенных зданиях. На 2020-2023 год мы планируем начать строительство детсада в Усть-Куломе, в этом году начнется строительство детсада в Эжвинском районе. Ну, и будем вводить альтернативные формы, – заключила Наталья Якимова.

Галина ГАЕВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ и из архива «Республики»