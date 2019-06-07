В центре Сыктывкара демонтируют незаконные баннеры

В Коми продолжается выявление и демонтаж рекламных конструкций, установленных незаконно или не отвечающих требованиям по размещению таких объектов. С 2017 года в республике обнаружена 1271 незаконная конструкция, на данный момент выдано 1210 предписаний о демонтаже.

Об этом рассказали сотрудники республиканского государственного казенного учреждения «Коми реклама» на пресс-конференции, прошедшей 6 июня в Общественной палате региона. Республиканский закон, закрепивший за правительством Коми полномочия в сфере размещения рекламы, был принят в конце 2016-го года, для исполнения этих полномочий и было создано соответствующее учреждение.

Как пояснил директор «Коми рекламы» Сергей Отдельнов, только в этом году выявлено 325 рекламных щитов, установленных незаконно, выданы предписания убрать 288 таких конструкций, по остальным сейчас ведется подготовка документов. Всего с начала деятельности «Коми рекламы» (с 2017 года) демонтировано 499 конструкций, большая часть их владельцами, 162 – силами подрядчиков от «Коми рекламы».

В МВД республики в этом году направлены обращения по фактам незаконной эксплуатации 158 конструкций, по 74 возбуждены дела об административных нарушениях. Как рассказали сотрудники «Коми рекламы», по некоторым конструкциям уже даже сроки договоров истекли несколько лет назад, а они все стояли. Хотя это незаконное обогащение.

Если определено, что конструкция установлена незаконно, то сразу принимается решение о ее демонтаже. Сложнее, когда договор официально заключен, причем до 2025 года. При этом стоит конструкция размером 6х3 метра в исторической части Сыктывкара, в так называемой первой зоне размещения, хотя по словам Сергея Отдельнова ни по нынешним, ни по старым правилам такого быть не должно было. Тогда вопрос о демонтаже приходится решать через суд, а владелец конструкции, в свое время получивший право на ее размещение и заплативший за это деньги, должен получить компенсацию.

Но постепенно такие конструкции исчезают из центра, сейчас место для таких больших рекламных плакатов только в третьей-четвертой зонах, то есть, уже на окраинах города.

В качестве примера Сергей Отдельнов привел пример территории в районе перекрестка улиц Коммунистическая и Первомайская в столице Коми, где буквально неделю назад были убраны семь больших конструкций, причем две из них стояли незаконно. Вместо них будут установлены объекты меньших размеров, проводятся торги, заключаются договоры.

– Два года назад предприниматели опасались, что будет передел рынка рекламы, но ничего такого не случилось. Те же самые предприниматели участвуют в торгах, что и раньше, – отметил Сергей Отдельнов. – Единственное, что изменилось по сравнению с торгами 2015 года, хотя ничего не могу сказать, были ли тогда какие-то нарушения в их проведении, так это суммы договоров – четыре года назад договоры на установку конструкций были проданы от 300 до 500 рублей на десять лет. Сейчас договоры заключались на семь лет, но сравните нынешние суммы с теми, что были тогда.

По информации «Коми рекламы», на торгах, проведенных в мае этого года, будут заключены договоры на общую сумму 391 527 рублей на 21 рекламную конструкцию.

В полномочиях «Коми рекламы» – разработка единых требований по размещению рекламных конструкций в регионе, разработка правил по размещению с учетом сложившейся застройки. Нормативные акты по зонированию для размещения наружной рекламы разработаны для 20 муниципалитетов в сотрудничестве с местными властями. В каждом муниципалитете появились четыре территориальные зоны, четко оговорено, в какой зоне возможно размещение рекламного объекта того или иного формата и типа. В Сыктывкаре ведется доработка концепции размещения рекламных конструкций в третьей и четвертой зонах по предложениям предпринимателей. С территориальными схемами можно ознакомиться на сайте «Коми рекламы».

Разработаны проекты схем размещения конструкций в Ухте, Печоре, Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Усть-Куломском и Койгородском районах, сейчас их согласовывают. К осени будут приняты схемы размещения в Усинске, Инте и Княжпогостском районе.

Если рекламные конструкции в виде отдельно стоящих щитов, а также реклама на стенах зданий, находящихся в муниципальной или республиканской собственности, находятся в ведении «Коми рекламы», то за законностью размещения рекламы на других зданиях, в том числе жилых домах должны следить их собственники. По словам Сергея Отдельнова, есть случаи, когда рекламные баннеры появляются на домах, а собственники помещений разрешения на это не давали. С этим надо бороться, такие жалобы, например, поступают от воркутинцев.

Заведующий финансово-экономическим отделом «Коми рекламы» Игорь Голубев рассказал о доходах, которые поступают от деятельности учреждения в региональный и муниципальные бюджеты. Доходы эти подросли в частности из-за активизации претензионно-исковой работы, соответственно – выплаты штрафов.

В 2017 году благодаря наружной рекламе бюджет республики пополнился на 7,5 миллиона рублей, а местные бюджеты – на 6,7 миллиона. В 2018-м – на 15 миллионов и 9,6 миллиона соответственно. В этом году уже на 4,5 и 3,3 миллиона рублей.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»