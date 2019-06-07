Чтобы дачник спал спокойно

Что грозит гражданину, самовольно занявшему земельный участок, и куда обращаться, если сосед по даче при межевании отхватил у тебя часть территории? Эти и другие вопросы были подняты в ходе прямой линии «Административная ответственность за нарушение земельного законодательства», прошедшей 5 июня в Общественной приемной главы Коми. На вопросы звонивших отвечали начальник отдела государственного земельного надзора регионального управления Росреестра Лариса Шалагинова, начальник отдела земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Коми Елена Хандешина и директор Республиканского учреждения технической инвентаризации и кадастровой оценки Елена Геттих.

В соответствии с Земельным кодексом собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием, рассказала Лариса Шалагинова. Если, например, земельный участок предоставлен для огородничества, садоводства, сельхозпроизводства, фермерства, то в этих целях он и должен использоваться. На землях сельхозназначения нельзя строить магазин или гараж для автосервиса. Для физических лиц в таких случаях предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, а для должностных – от 100 тысяч рублей.

По словам Ларисы Шалагиновой, самое распространенное в республике нарушение – самовольное занятие участков или использование их без правоустанавливающих документов. Это случаи, когда нет ни договора аренды, ни решения органа власти, уполномоченного выдавать земельные участки, никаких других документов, устанавливающих право на землю.

Люди без документов не могут совершать сделки с землей, и обязаны по первому требованию освободить участок. Кроме того, если человек самовольно занял участок и успел там что-нибудь построить, участок он будет обязан освободить, но расходов на строительство дома ему никто не вернет.

Если, к примеру, участок предоставлен на правах аренды на срок от пяти до десяти лет, то он подлежит регистрации права. Бывает, что на участке проведено межевание, он поставлен на кадастровый учет, а правоустанавливающих документов в течение указанных сроков не было сделано. В этом случае участок снимается с учета.

– Сейчас очень много снято с учета таких земельных участков, потому что люди вовремя не зарегистрировали права. Чтобы вернуть землю, им придется снова проводить межевание, снова ставить на кадастровый учет и регистрировать свои права, – рассказала Лариса Шалагинова. – В этом случае административная ответственность наступает по статье 7.1 «Использование земельного участка без установленных в судебном порядке прав на землю». Штраф за это предусмотрен для физических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 20 тысяч и для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели, которые используют земельный участок, штрафуются как юридические лица.

Бывают, конечно, исключения, когда при рассмотрении дела госземинспектор может наложить половину штрафа. А если подобное нарушение допущено впервые и нет никаких отягчающих обстоятельств, может быть вынесено просто предупреждение.

Если при проведении плановых проверок выявлены нарушения, то выдается предписание для их устранения. Проведение плановых проверок согласуется в прокуратуре только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в отношении органов местного самоуправления, которые тоже могут проверяться. Например, если нарушены сроки рассмотрения заявления гражданина на предоставление земельного участка или поступают жалобы на несправедливый отказ в выделении участка, ответственных за это подвергнут проверке. В отношении физических лиц проверки с прокуратурой не согласовываются.

Для предписаний установлен срок устранения не более шести месяцев. Если предписание не исполнено, составляется протокол, который уже передается в суд. С 2016 года в КоАП были внесены изменения и вместо 300 рублей штрафа, который был ранее, минимальный штраф теперь составляет 10 тысяч рублей.

Сегодня есть много случаев, когда люди, еще в советское время получившие земельные участки, так и не разрабатывают их и не оформили на них право. Владельцу в таких случаях обычно рекомендуют зарегистрировать право или предлагают либо осваивать земельный участок, либо отказаться от него или переоформить в упрощенном порядке в собственность и продать.

– В основном мы ведем профилактическую работу. Внеплановые проверки проводим, только если действительно нарушены имущественные права землевладельца, – рассказала представитель Росреестра. – Например, сосед установил забор и нарушил границы вашего участка. Есть СНИПы, где содержатся рекомендации, на каком расстоянии от соседского участка должны стоять дом, баня, сарай и т.д. По результатам такой проверки выдается предписание. Потом выполнение предписания отслеживается. Трудности состоят в том, что у многих не проведено межевание земель, но сейчас в республике проводятся комплексные кадастровые работы, по их окончанию все будет приведено в порядок.

Как рассказала Елена Хандешина, комплексные кадастровые работы проводятся для того, чтобы уточнить границы участков и внести сведения в ЕГРН. Проводятся они за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Эти работы впервые проводились в 2018 году в Ухте и Печоре, Сыктывдине, Сыктывкаре. Сейчас сведения эти внесены в Единый госреестр недвижимости. То есть часть земельных участков уже отмежеваны. На этот год в план проведения комплексных кадастровых работ включены Сыктывкар, Сыктывдин, Ухта, Корткерос и Вуктыл. Это те районы, которые предусмотрели средства в бюджете на эти цели и представили необходимые документы.

– Можно ли ожидать, что в этом году на сыктывкарских дачах уже полностью будут проведены кадастровые работы? – был задан вопросам экспертам прямой линии.

– Нет, все участки отмежеваны в этом году не будут, – ответила Елена Хандешина. – У нас в этом году конкурсы прошли сорок кадастровых кварталов, в которых будут проходить эти работы. Стоят эти работы недешево и проводятся, как уже было сказано, за счет государства. От самого садовода никаких затрат не требуется. Его просто уведомляют, что эти работы будут проводиться. А ему необходимо только уточнить сведения о себе как о правообладателе и ждать результата проведения этих работ.

На случай возможных несогласий в каждом муниципалитете созданы согласительные комиссии, которые будут рассматривать спорные вопросы, возникшие после того, как подрядчик подготовит результаты проведенных в кварталах работ, и информация будет выложена на порталах республики, Росреестра и муниципалитетов. Если правообладатель с чем-то не согласен, он может прийти на согласительную комиссию и подать заявление, по которому площадь земельного участка может быть пересмотрена.

– Во сколько обойдется процедура межевания, если ее заказывает сам хозяин участка? – задали вопрос экспертам.

– В соответствии с законом все кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, независимо от того, земельный это участок или объект капитального строительства, осуществляются кадастровым инженером на основании заключенного договора подряда. Он готовит три вида документов. Если это объект капитального строительства, то результатом этих работ является технический план, если земельный участок – то это межевой план. Если объект необходимо снять с государственного кадастрового учета, то это акт обследования. Для проведения этих работ составляется твердая смета, – ответила Лариса Шалагинова.

По ее словам, стоимость варьируется в зависимости от конфигурации земельного участка или от достаточности имеющихся документов, необходимых для постановки объекта на кадастровый учет. Какие могут быть сложности? Во-первых, это транспортная удаленность. Стоимость дорожных расходов войдет в сумму. Также могут быть дополнительные расходы, если необходимо подавать публикацию в газету. Это бывает нужно, чтобы исключить в дальнейшем спорные моменты. Но бывает и так, что по истечении месяца с момента опубликования в газете, если никто не обратился, границы считаются согласованными, а потом вдруг выясняется, что соседи не согласны, и начинается спор по границам.

– Споры такие возникают довольно часто. Поэтому мы всегда говорим: смотрите газеты, а когда видите, что у соседа межуют участок, обязательно подойдите, спросите, почему не согласуют с вами. Вам обязательно должно было заранее прийти уведомление. Стоимость цен на проведение межевания в зависимости от всех названных моментов – от 5 до 10 тысяч, – рассказала Лариса Шалагинова.

Всю эту деятельность осуществляют как кадастровые инженеры – индивидуальные предприниматели, так и организации, имеющие в своем штате кадастровых инженеров. Стоимость работ у индивидуальных предпринимателей может быть заметно ниже, чем у организаций, потому что частники не несут такие расходы, как организации, так как не являются плательщиками НДС. Но дешево не всегда хорошо. Бывают случаи, когда кадастровые инженеры за счет снижения стоимости предоставляют только съемку, но не формируют сам документ. Но одной съемки недостаточно. Если участок межуется, кадастровый инженер обязательно должен взять сведения с соседнего участка и уже к ним привязываться, но иногда они этого не делают. Бывает, индивидуальный предприниматель, выполнивший работу, уже закрыл свою деятельность. А тут сосед по даче проводит межевание, и выявляются ошибки, а исполнителя работ уже не найти. Приходится все делать повторно.

Галина ГАЕВА

Фото автора и dialog1918.ru