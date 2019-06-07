Сыктывкарский педколледж пополнит площадки WorldSkills

Пять новых современных мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills, для обучающихся по специальностям «Физическая культура», «Социальная работа», «Дошкольное образование», «Музыкальное образование» и «Педагог дополнительного образования» появятся в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Куратова.

Возможность расширить мате-риально-техническую базу у колледжа появилась, благодаря победе в грантовом конкурсе. При поддержке Минобрнауки Коми Сыктывкарский педколледж вошел в число победителей отбора Минпросвещения России на предоставление грантов из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году. Образовательная организация получила грант из федерального бюджета в размере пяти миллионов 150 тысяч рублей. Кроме того, на условиях софинансирования республика выделит еще полмиллиона рублей.

Таким образом, в комплексе с открытым в январе 2019 года Республиканским центром профессиональной педагогической подготовки, Сыктывкарский педколледж успешно приступает к реализации национального проекта «Образование». По словам исполняющей обязанности директора колледжа Марины Герасимовой, в мастерских планируется ежегодное обучение порядка 500 студентов.

– Современные мастерские – необходимый атрибут внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Каждому выпускнику предоставляется возможность продемонстрировать свои навыки по международным стандартам, – отметила руководитель колледжа.

Еще одной особенностью новых мастерских является их многофункциональность. Помимо реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», мастерские будут задействованы в реализации национального проекта «Демография» в части обучения предпенсионеров и матерей с маленькими детьми. Для них будут разработаны направления педагогической и социальной переподготовки и курсы повышения квалификации по профессиям: младший воспитатель, уход за детьми раннего и дошкольного возраста, социальный работник, воспитание и обучение детей дошкольного возраста, судья ГТО, тьютор в социальной, туристической и педагогической сферах, вожатый, серебряный волонтер, экскурсионный (познавательный) туризм, продвижение турпродукта.

На базе мастерских планируется проведение мероприятий в рамках национальной стратегии учительского роста. Здесь же педагоги – участники проекта «Земский учитель» – будут повышать квалификацию. Благодаря новым мастерским, станет возможной реализация программ ранней профессиональной ориентации, выявления и сопровождения талантливых детей.

Галина ГАЕВА

Фото komikz.ru