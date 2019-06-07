На юбилее Монди СЛПК выступят Дима Билан и Юлианна Караулова

25 июня отмечает 50-летний юбилей крупнейший производитель бумажной продукции в России, успешное предприятие глобальной Группы Mondi – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

– За 50 лет наш комбинат кардинально преобразился. Сегодня Монди СЛПК – современное, высокоэффективное производство, лидер отрасли, ориентирами для которого являются устойчивое развитие и ответственное отношение к окружающей среде. Это заслуга большого коллектива, энергичной, талантливой, высокопрофессиональной команды, преданной своему делу. Мы продолжаем развиваться и увеличивать производственные мощности, ставим новые, амбициозные цели и с уверенностью смотрим в будущее. Поздравляю весь коллектив нашего предприятия с юбилеем, – сказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

В рамках празднования значительной даты пройдет ряд мероприятий для сотрудников, гостей и жителей Сыктывкара.

6 июня в торговом центре «Июнь» открылась юбилейная фотовыставка, посвященная прошлому и настоящему предприятия. Посетители выставки смогут совершить виртуальную экскурсию по основным производственным цехам Монди СЛПК, скачав на мобильное устройство специально разработанное приложение. Фотовыставка будет открыта для всех желающих до конца юбилейного месяца.

К празднику компания выпустит партию офисной бумаги в памятной «юбилейной» упаковке и фотоальбом на дизайнерской бумаге Pergraphica производства Mondi. В подарочное издание также будет включена опция виртуальной экскурсии по комбинату.

На день рождения комбината 25 июня приглашены около двухсот почетных гостей: представители властей федерального и местного уровня, природоохранных и финансовых организаций, международные и российские клиенты Mondi, производители оборудования, поставщики, партнеры, журналисты. После экскурсий по Монди СЛПК гости юбилея примут участие в торжественных мероприятиях, одно из которых пройдет в формате панельной дискуссии под названием «История нашего успеха. Продолжение следует». Модератором дискуссии выступит ведущая телевизионного канала «Россия 1» Ирина Россиус. В числе участников – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, исполнительный директор Группы Mondi Петер Освальд, глава Коми Сергей Гапликов, генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер, исполнительный директор FSC России Николай Шматков, председатель Совета директоров Группы компаний ГОТЭК Владимир Чуйков и председатель профсоюза работников лесных отраслей России Денис Журавлев. Мероприятие также посетит посол Австрии в России Йоханнес Айгнер.

С 26 по 28 июня запланированы праздничные мероприятия для сотрудников на лесозаготовительных участках компании в районах Коми. 27 июня в Эжвинском Дворце культуры бумажников пройдет вечер воспоминаний и праздничный концерт для ветеранов комбината. Перед бывшими работниками выступит известный исполнитель романсов, заслуженный и народный артист России Олег Погудин.

29 июня на Центральном стадионе Сыктывкара состоится большой юбилейный концерт для сотрудников Монди СЛПК и членов их семей с участием звезд российской эстрады Димы Билана и Юлианны Карауловой. Празднование 50-летия комбината завершится салютом.