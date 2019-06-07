О природе в День эколога

5 июня в Сыктывкаре прошла коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Мероприятие совпало не только с Днем эколога, но и с 25-летием природоохранной службы Республики Коми. Поэтому, и в докладах, и в приветственных выступлениях много говорилось о сохранении природы, восстановлении территорий, пострадавших в результате деятельности человека.

Вода под контролем

О работе Минприроды Коми в области сохранения вод, земель, воздуха, флоры и фауны подробно рассказал его руководитель Роман Полшведкин.

«Водные» направления работы – это защита водоемов от негативного воздействия, а людей – от различных ЧП, связанных с подтоплениями территорий. С 2007 года министерство ведет работу по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Сведения о зонах с особыми условиями потом вносят в государственный реестр. В конце этого года доля установленных зон должна составить 67,6 процента.

Министр отметил, что республика одна из первых в России начала работы по определению границ зон затопления, подтопления территорий, эти сведения потом вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Такие зоны определены в сыктывкарском местечке Заречье, подходят к завершению работы по населенным пунктам в Усть-Цилемском районе.

Начиная с 2012 года, Минприроды Коми отвечает и за строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, капремонт гидротехнических сооружений. На эти цели за пять лет потрачено уже порядка 650 миллионов рублей. Работы продолжатся в 2020-2021 годах, будет проведен капремонт барража и берегоукрепительных сооружений на реке Большая Инта.

Разработан паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – специально для реки Печоры и ее притоков. В течение нескольких лет вода в Печоре характеризуется как очень загрязненная.

– Мы свои предложения на более чем 400 миллионов рублей направили в Минприроды России, в основном они связаны с расчисткой русла, уборкой металлолома от затопленных судов, – рассказал министр. – Я думаю, вместе с муниципальными образованиями мы реализуем проект по очистке берегов.

К сожалению, как позже отметил Роман Полшведкин в разговоре с журналистами, федерального финансирования на очистку Печоры республика пока не получает, в приоритете сейчас Байкал и Волга. Но он надеется, что все сложится в 2021 году.

Восстановить лес на 100 процентов

Сейчас в республике действует 183 договора аренды участков для заготовки древесины с расчетной лесосекой 12 миллионов кубометров. И хотя в реальности арендаторы используют лишь 60-65 процентов, это тоже очень значительные объемы, которые нужно восстанавливать. К тому же, кроме вырубок, есть еще и участки, где лес сгорел, погиб из-за промышленного использования участка или по каким-либо другим причинам.

Лес в Коми восстанавливается естественным способом (при рубках оставляют участки с взрослыми деревьями, опустевшие площади заполняются за счет самосева), искусственным (высадка сеянцев) и комбинацией этих методов. Планы по лесовосстановлению практически ежегодно перевыполняются. Но министр заявил, что считает это недостаточным, и в рамках нацпроекта «Экология» за ближайшие четыре года республика должна довести до ста процентов соотношение лесов, вырубленных, сгоревших или погибших по другим причинам, с лесами восстановленными.

Питомников, где выращивают сеянцы, в республике осталось, по словам Романа Полшведкина, по сути, только два. Ежегодно в этих питомниках выращивают более 11 миллионов сеянцев хвойных пород, из них около восьми миллионов – с закрытой корневой системой.

– Мы буквально вчера обсуждали вопросы лесовосстановления, и я думаю, что питомникам нашим мы в ближайшие годы будем уделять больше внимания, в том числе в плане привлечения инвестиций, – рассказал министр.

Роман Полшведкин добавил, что сейчас по проекту «Сохранение лесов» поступило федеральное финансирование и в ближайшие четыре года пройдут беспрецендентные для Коми закупки техники – для защиты лесов от пожаров, лесохозяйственной техники. Особенно важно, что будет приобретена и лесопатрульная техника – катера, снегоходы, вездеходы, без которых в условиях большой по территории республики с множеством труднодоступных участков лесной надзор нормально вести нельзя. В нынешнем году из бюджета Коми выделено 35 миллионов на приобретение лесопатрульной техники и спутниковых навигаторов, также техника будет покупаться за счет субвенций из федерального бюджета – всего 40,55 миллиона на этот год и два следующих. Технику уже начали приобретать, первые партии прибудут еще до 1 июля.

Что касается незаконных рубок, то в течение последних четырех лет их выявлено не более 0,03 процента от общих объемов лесозаготовок в Коми, это порядка двух тысяч кубометров. Это заметно меньше, чем в других регионах России.

Но если с незаконными рубками республика вполне справляется, то с лесными пожарами дела обстоят сложнее, хотя опыт Коми в этой области считается одним из лучших в России, а разработанная здесь информационная система «Лесные пожары» используется в других регионах страны. Для отслеживания возгораний используется авиация, с помощью информационной системы Рослесхоза ведется космический мониторинг, в разных районах республики установлены 27 видеокамер, которые позволяют отслеживать пожары в радиусе 30 километров. Для оперативности получения информации все лесничества обеспечены спутниковой связью, GPS-навигаторами.

– Но мы понимаем, что этого недостаточно, в сложные сезоны у нас от 70 до 100 возгораний в сутки, – заявил Роман Полшведкин, продемонстрировав слайд с «огненной» статистикой. Судя по ней, «сложными сезонами» для Коми стали 2010-й, 2011-й, 2013-й годы, когда фиксировалось почти по 600 лесных пожаров за летние месяцы. В прошлом году – лишь 98, из них только один крупный.

Фауна стабильна

Численность всех видов охотничьих животных в Коми по данным Минприроды республики в последние годы стабильна. Если колебания и происходят, то в допустимых пределах. И причиной этому не человек, а природно-климатические факторы. Так что стабильной остается и выдача разрешений на добычу, которые теперь можно оформлять через республиканский портал госуслуг: этим воспользовалось уже более трех тысяч человек.

Большинство нарушений в этой сфере, выявленных в 2018 году – 61,8 процента – нарушения правил охоты. При этом почти втрое снизилось количество нарушений в части предоставления охотниками сведений о добыче.

Воздух стал чище

В прошлом году в республике в воздух было выброшено 501,9 тысячи тонн загрязняющих веществ. На первом месте – Воркута с 266 тысячами тонн, на втором Сыктывкар с 121 тысячей тонн. Но выбросов в воздух в республике в 2018-м было на семь процентов меньше, чем в 2017 году. То есть воздух в Коми стал немного чище. Снижение произошло благодаря тому, что предприятия модернизируют очистные сооружения. В прошлом году очистными сооружениями уловлено и обезврежено более 227 тысяч тонн загрязняющих веществ.

В целом же состояние воздуха, как следует из выступления министра, в Коми оценивается как удовлетворительное. Локальное негативное воздействие только в крупных промышленных центрах – Воркута, Усинск, Сосногорск, Печора, Ухта, Инта, Сыктывкар, Вуктыл. Источники загрязнения – предприятия добывающих и обрабатывающих отраслей, теплоэнергетики, ЖКХ. Большое количество автотранспорта в городах тоже вносит свою лепту. А в обширных малонаселенных и непромышленных районах обстановка благоприятная.

Старые трубы запретить

По-прежнему одна из основных экологических проблем на территории Коми – нефтеразливы. В 2018 году произошло 23 аварийных разлива. В результате было загрязнено семь водных объектов, совокупная масса разливов составила более 12 тонн, площадью загрязнения 4,5 га.

Роман Полшведкин пояснил, что хоть общее количество инцидентов и увеличилось, но общая площадь загрязненных земель уменьшилась, это говорит о том, что предприятия научились оперативно реагировать на такие инциденты.

Причиной учащения аварий является изношенность трубопроводной системы.

– Министерство считает необходимым на законодательном уровне введение запрета эксплуатации нефтепроводов сроком 20 и более лет, – заявил министр. – На 1 января 2019 года в реестре нефтезагрязненных земель числится более двух тысяч га, из них рекультивировано и сдано землепользователям – 1712 га, не восстановленных земель – 293 га.

Также минприроды ведет борьбу с несанкционированным размещением отходов. За 2012-2018 годы выявлено 1565 незаконных свалок на площади 467 га. Из них ликвидированы 556 на площади 238 га, по остальным виновные лица не установлены, материалы были направлены в адрес собственников земельных участков. К административной ответственности привлечены 271 юридических и физических лиц, которые оштрафованы в целом на 3,4 миллиона рублей.

Позже, во время обсуждения выступления министра, участниками коллегии был поднят вопрос, что штрафы за незаконные свалки стоит увеличить, поскольку некоторые предприятия и организации намеренно высыпают отходы в неположенных местах, зная, что сумма, которую они заплатят в качестве штрафа, все равно ниже той, чем пришлось бы платить по официальному договору о размещении отходов на полигоне или же за их утилизацию.

Наконец, одним из главных направлений работы министерства Роман Полшведкин назвал экологическое просвещение. К сожалению, предмета «Экология» в школах уже нет, просвещать детей приходится с помощью дополнительных занятий. Разрабатываются новые формы просветительской работы с населением, выстроена система взаимодействия с эковолонтерами, результат – в четыре раза выросло число республиканских экологических и природоохранных акций. Об эффективности просветительской деятельности можно судить и по акции «Речная лента», с 2012 года количество участников этой акции увеличилось в полтора раза, а площадь убранных территорий – в 17 раз.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и БНК