Уважаемые социальные работники Республики Коми и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
В этот день мы говорим слова особой благодарности людям, труд которых является примером отзывчивости, сострадания и самоотдачи. Социальные работники Республики Коми – ответственные, терпеливые и неравнодушные специалисты. Ежедневно они помогают ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и многим другим, успешно справляясь со своими обязанностями.
От всей души благодарим вас за такой непростой, но очень важный и благородный труд. За оптимизм и веру в лучшее, которые вы вселяете в сердца людей.
Желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии, успехов во всех начинаниях и благополучия!
Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми
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