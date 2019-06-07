Уважаемые социальные работники Республики Коми и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

В этот день мы говорим слова особой благодарности людям, труд которых является примером отзывчивости, сострадания и самоотдачи. Социальные работники Республики Коми – ответственные, терпеливые и неравнодушные специалисты. Ежедневно они помогают ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и многим другим, успешно справляясь со своими обязанностями.

От всей души благодарим вас за такой непростой, но очень важный и благородный труд. За оптимизм и веру в лучшее, которые вы вселяете в сердца людей.

Желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии, успехов во всех начинаниях и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми