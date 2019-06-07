Уважаемые работники и ветераны социальной защиты населения Республики Коми!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Служба социальной помощи в России существует вот уже более 300 лет. Все эти годы главной задачей отрасли неизменно оставалось оказание государственной помощи тем, кто в этом остро нуждается. Сегодня это целая система, которая решает важнейшие стратегические задачи развития страны. У людей вашей профессии большое и чуткое сердце, вы обладаете такими человеческими качествами, как сопереживание, безграничная доброта, душевное тепло и милосердие.

В республиканской службе социальный защиты населения трудятся более 4 тысяч человек. На ваших плечах лежит забота о ветеранах, обездоленных, многодетных и малоимущих семьях, людях с ограниченными возможностями здоровья, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежедневно вы дарите им заботу, понимание, а также уверенность в завтрашнем дне.

Искренне благодарю всех сотрудников отрасли за профессионализм, трудолюбие, качественную работу, самоотдачу, отзывчивость и терпение.

Желаю вам здоровья, благополучия, оптимистичного настроения. Пусть добро, тепло и забота, что вы щедро дарите людям, возвращается вам сторицей!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми