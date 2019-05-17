Свои знания в мире финансов может оценить каждый житель Коми

С 15 по 29 мая проходит ежегодный Всероссийский зачет по финансовой грамотности. Каждый человек, имеющий выход в интернет, сможет оценить уровень своих знаний в области финансов, получить обратную связь и материалы для изучения проблемных тем. Одним из первых зачет сдал и корреспондент газеты «Республика». Организаторы зачета – Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Для того чтобы проверить свою финансовую грамотность, необходимо зарегистрироваться на сайте finzachet.ru. Система прохождения теста проста и понятна, все шаги подробно описаны. Основная сложность, пожалуй, в том, чтобы верно определить уровень своей финансовой подготовки. Предлагается три варианта сложности теста: начальный, базовый и продвинутый – для тех, кто считает себя знатоком мира финансов.

Корреспондент «Республики» для начала замахнулся на самый высокий уровень – и не угадал, поскольку сумел правильно ответить только на 20 вопросов из 30. Для прохождения зачета необходимо правильно ответить хотя бы на 23 вопроса. При этом время на прохождение теста строго ограничено – 60 минут и не больше. Ответ о результатах получаешь сразу, в случае неуспеха можно попытать счастья еще раз. С базовым уровнем сложилось немного лучше – аж целых 24 правильных ответа из 30 и долгожданный вердикт: зачет сдан. После пройденных испытаний начальный уровень показался совсем легким – наверное, многие знают, что такое инфляция или как «расшифровать» термин «кешбэк».

На каждом уровне есть вопросы, позволяющие определить, насколько испытуемый способен распознать аферистов, которых немало в финансовом мире. Например, предлагается описать свои действия при получении от некоей фирмы предложения открыть вклад под огромные проценты. Тут уж каждый выбирает вариант, который считает разумным: кто-то готов рискнуть средствами, а кто-то не соблазнится подозрительно высоким доходом и сообщит в Банк России об организации с признаками финансовой пирамиды.

Участники, которые пройдут тест, станут обладателями персональных именных сертификатов. При этом каждый получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности по темам, в которых были допущены ошибки.

Как сообщили в Отделении Банка России по Республике Коми, онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тысяч человек, среди которых не только россияне, но и жители других стран – Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции.

Жители Республики Коми в прошлом году активно подключились к сдаче онлайн-зачета. Впрочем, те, кто уже сдал зачет в прошлом году, могут испытать себя и в этом – вопросы теста обновлены, появился более сложный уровень.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ