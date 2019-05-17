Качество транспортного обслуживания в столице улучшилось

С 1 июня стоимость проезда в автобусах некоторых столичных маршрутов вырастет до 28 рублей. Поднять цену автоперевозчиков вынуждают рост цены на топливо и траты на обновление автопарка. Информация об этом прозвучала в ходе прямой линии «Транспортное обслуживание на территории Сыктывкара», организованная Общественной приемной главы Коми.

Как напомнил заместитель начальника городского управления ЖКХ Аркадий Горбицкий, в настоящее время муниципальный контракт на пассажирские перевозки в столице заключен с двумя автотранспортными предприятиями – ООО «САТП-1» и Товариществом индивидуальных перевозчиков. Они распределили между собой все городские и дачные маршруты. У каждого примерно одинаковое количество транспорта: 111 автобусов у Сыктывкарского автотранспортного предприятия-1 и 107 – у Товарищества индивидуальных перевозчиков. Таким образом, всего на городских линиях курсируют 218 автобусов.

Присутствовавшие на прямой линии руководители предприятий рассказали о перспективах и новшествах. Например, как сообщил исполняющий обязанности директора Сыктывкарского автотранспортного предприятия-1 Дмитрий Чупурнов, САТП-1 продолжит обновлять свой автопарк автобусами марки НЕФАЗ на газомоторном топливе. Согласно федеральной программе до 2025 года Газпром планирует построить в столице Коми новую газозаправку и реконструировать действующую. Будет продолжено запущенное в мае прошлого года внедрение безналичной оплаты проезда. Сейчас лимитированным тиражом выпущены транспортные карты в виде брелоков.

Татьяна Королева, возглавляющая Товарищество индивидуальных перевозчиков, сообщила, что в Сыктывкаре начнет работу еще один дачный маршрут. Планируется, что автобусы маршрута № 105 «Автостанция – общество «Здоровье» начнут курсировать в соответствии с расписанием уже с 17 мая. Проезд будет стоить 23 рубля. По маршруту будет курсировать один автобус, дачники смогут ездить на свои участки и обратно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Судя по редким звонкам на прямую линию, работать автоперевозчики стали лучше. На предыдущем таком мероприятии в Общественной приемной главы РК телефон буквально разрывался от звонков. Сейчас претензии остались, но их уже немного. Во-первых, горожан не устраивает отсутствие на некоторых маршрутах кондукторов. Их нет в пазиках маршрутов №№ 3, 15, 19 и 33, но это, оказывается, оговорено условиями муниципального контракта.

Во-вторых, есть нарекания к действиям водителей и работе кондукторов. Например, людей возмущает, что во время движения водители разговаривают по сотовому телефону, а кондукторы ведут себя не всегда корректно и уважительно с пассажирами.

Позвонившая на прямую линию 80-летняя сыктывкарка Людмила Илларионовна пожаловалась, что некоторые водители не подъезжают близко к остановке и она не может подняться в салон. Передвигается пожилая женщина с большим трудом, с палочкой, и ей очень обидно, что люди ее возраста должны страдать от невыполнения водителями своих прямых обязанностей.

Дмитрий Чепурнов пояснил, что по инструкции расстояние между остановочным комплексом и автобусом должно быть не более 30 сантиметров, но размер кармана не всегда позволяет сманеврировать. Тем не менее с работниками обязательно проведут беседу.

Сыктывкарка Александра позвонила, чтобы спросить, смотрят ли водители, что происходит в салоне, и каковы обязанности кондуктора. Молодая женщина часто ездит на автобусе с маленькими детьми. Недавно, едва зайдя с ребенком в салон автобуса № 46, из-за резкого старта, она и ее малыш упали и запачкались, хорошо еще, что избежали травм.

Аркадий Горбицкий пояснил, что такая ситуация однозначно квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие, и посоветовал сразу же вызывать ГИБДД, чтобы зафиксировать нарушение. Если пассажир получил повреждение или травму, это страховой случай, и можно получить материальное возмещение причиненного вреда здоровью. В то же время и самим пассажирам надо быть бдительными и держаться за поручни.

Что касается действий кондуктора, то он обязан не только обилечивать пассажиров и объявлять остановки, но и помогать людям разместиться в салоне, рассаживать пассажиров с маленькими детьми.

Также участники прямой линии рассказали, каким должен быть алгоритм действий, если случилось ЧП. Пассажиру необходимо зафиксировать дату, время и регистрационный номер транспортного средства и обратиться в диспетчерскую предприятия-автоперевозчика. В САТП-1 по номеру 56-56-98, в Товарищество индивидуальных перевозчиков – 42-02-42. Если непонятно, кто обслуживает данный маршрут, то следует звонить в столичное управление ЖКХ 8(8212) 24-63-53.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»