Опыт, помноженный на душевность

Почему Альбину Соколову считают матерью социальной работы в Коми

Когда-то давно с чьей-то легкой руки Альбину Соколову назвали матерью социальной работы в республике. До 1991 года в России, наряду с такими странами, как Китай, Эфиопия и Бразилия, вообще не было профессии «социальный работник». И когда на базе Сыктывкарского государственного университета открылся факультет по этой специальности, Альбине Соколовой предложили преподавать студентам теорию социальной работы. Накануне Всемирного дня социальной работы Альбина Васильевна рассказала «Республике», как получилось, что именно она, бывший партийный работник, кандидат исторических наук, доцент, встала у истоков развития социальной отрасли Коми.

В карьеру – на тракторе

Как-то на вопрос своего внука, как она сделала такую карьеру, Альбина Васильевна отшутилась: «На тракторе доехала». И рассказала давнюю историю, произошедшую еще в 60-е годы, когда она была секретарем Сыктывдинского сельского комитета комсомола. На одном из семинаров партийных и комсомольских работников по сельскому хозяйству преподаватель сельскохозяйственного техникума демонстрировал трактор ДТ-54, который только что поступил в совхозы республики. Было заметно, что он с большой иронией относится к сельскохозяйственным познаниям партийных и комсомольских вожаков. «Может, кто-нибудь хочет поехать?» – обратился он к ним. Партийные боссы сконфузились и притихли.

– Тут я говорю: «Можно мне?» – вспоминает собеседница издания. – Толпа расступилась и пропустила меня к трактору. Все сначала онемели, когда я, такая пигалица, залезла в кабину, завела мотор и продемонстрировала все свое мастерство работы на тракторе. Ведь почти никто из моего окружения не знал, что я инженер-механик. Все почему-то думали, что я педагог, и нередко мои коллеги обращались ко мне с просьбой подсказать, как пишется то или иное слово. А я же окончила Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, ныне это Тимирязевская академия. На практике в институте мы всю сельскохозяйственную технику осваивали, у меня даже права есть.

Судьба Альбины Соколовой достойна отдельной книги. В годы хрущевской оттепели, брежневского застоя и в первые перестроечные годы она, будучи партийным работником и депутатом Верховного Совета Коми АССР, была в гуще всех происходящих в республике событий. Долгое время возглавляла отдел культуры обкома партии в регионе. А в смутное время становления рыночной экономики не побоялась взять на себя ответственность преподавать студентам предмет, по которому даже еще учебников не было.

Ее маме было 36 лет, когда она овдовела и осталась одна с шестерыми детьми. Все дети простой сельской учительницы получили высшее образование, четверо стали кандидатами наук, один – профессором, и только один брат Альбины – Георгий выбрал карьеру военного. Георгия Турьева в Сыктывкаре многие знали как военкома города и как председателя республиканского совета ветеранов.

В институте Альбина была ленинской стипендиаткой, а по окончании получила диплом с отличием. Могла бы остаться в Москве, но не пожелала – тянуло на родину. Молодого специалиста направили работать на Государственную сельскохозяйственную опытную станцию. Но поработала она там недолго, так как в 1961 году ее вызвали в обком партии и предложили стать инструктором обкома комсомола.

– Сначала я категорически отказалась, но на меня поднажали, и пришлось согласиться. Инструктором я тоже поработала недолго, меня вскоре назначили комсоргом обкома ВЛКСМ и закрепили за мной восемь районов. В 1963 году, когда мне было 24 года, на республиканской комсомольской конференции меня избрали секретарем Коми обкома комсомола. В ЦК ВЛКСМ со мной провели собеседование и сказали, что в СССР я самый молодой секретарь обкома комсомола, – рассказывает Альбина Васильевна.

Спустя пять лет работы на посту секретаря ее направили на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. После ее окончания Альбина Соколова работала вторым секретарем Сыктывдинского райкома партии, курировала социальную сферу в районе. Спустя еще четыре года по направлению партии училась в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Работа над диссертацией «Интеллигенция и ее место в социальном составе КПСС» требовала знаний и широкого кругозора. По словам нашей собеседницы, она денно и нощно штурмовала историю и читала классиков, не было ни одного столичного театра или музея, который бы она не посетила. Во время учебы объездила все памятные места, где жили и творили русские писатели, поэты, художники, музыканты.

После окончания аспирантуры вернулась в Сыктывкар, и ее утвердили заведующей отделом культуры Коми обкома КПСС. Время работы в отрасли культуры Альбина Васильевна вспоминает с теплотой и гордостью. По ее словам, вернувшись из Москвы, она просто горела идеями развития культуры у себя на родине. Наверное, мало кто в республике знает, что открытие музея Николая Дьяконова было ее инициативой. За этот музей Альбине Соколовой пришлось выдержать немало нападок от Союза воинов-афганцев. Ветераны Афгана возмущались, что у многих из них нет жилья, а тут площади под какие-то музеи занимают.

Тогда же на домах, где проживали известные деятели коми культуры – народные артисты СССР, появились первые памятные доски.

– Моя задача была дать толчок талантам, продвигать нашу культуру, выходить на новый уровень, – вспоминает Альбина Васильевна. – Тогда в нашем музтеатре появился свой балет «Яг-Морт», мы получили государственную премию за «Конька-Горбунка», создали Союз композиторов республики. До этого были только Союз писателей и Союз художников. Мы выезжали с Днями культуры в Карелию, Вологду, Киров, в Ловечский округ Болгарии, Москву и другие регионы. Как-то я пришла к Юрию Спиридонову и предложила ему учредить празднование Дня республики. Он, помню, проворчал: «Вечно ты что-то придумаешь. Ну ладно, только сама выступи по телевидению и скажи об этом». А мы вот теперь так широко этот день празднуем.

Опыт – лучший учебник

Перестройка и развал СССР резко изменили жизнь Альбины Соколовой:

– Я помню, когда партия уже доживала свои последние дни, мне пришлось проводить единый политдень в Печорском депо на тему «Роль партии в перестройке». Речь зашла о Борисе Ельцине. Кто-то заметил, что он любит выпить, но его тут же перекрыли крики из зала: «Проспится – все нормально будет». Вообще, настроение в зале было самое что ни на есть революционно-перестроечное, партия была уже в опале у народа. «Вот партии не станет, что вы делать будете?» – задиристо кто-то выкрикнул из зала. Я говорю: «Работать буду, я же кандидат наук». А мне в ответ со злостью: «Вы пойдете полы мыть!»

Мыть полы ей, конечно, не пришлось. Хотя период тревожного ожидания предложений работы пришлось пережить. Предлагали возглавить Институт коми языка и литературы в КНЦ, но она отказалась, потому что плохо знает коми язык.

– Я не хотела обивать пороги в поисках работы, ведь меня же в Сыктывкаре все знали, – вспоминает наша собеседница. – И тогда мне предложили заняться преподаванием теории социальной работы в СГУ. Мол, у нас появилась новая специальность «Социальная работа», а заниматься этим некому. Я подумала: «А почему бы и нет? Все же я кандидат наук». Однако меня сразу предупредили, что никаких учебников по предмету нет и денег отправить меня на учебу в Барнаул, где должен был состояться обучающий семинар, тоже нет. Я пошла в Верховный Совет, выпросила денег и поехала.

По словам Альбины Васильевны, тогда никто даже не представлял, что такое социальная работа. Специалистов по социальной работе не было, книг тоже. Надежда была только на собственный опыт общественной работы, приобретенный за годы депутатства в Верховном Совете и в обкоме партии. Какая-то система начала выстраиваться в голове только после поездки в Барнаул и на Российско-шведский семинар.

– Я там столько узнала! Замечательные лекции были у специалистов, приехавших на семинар из Швеции, все-таки у европейцев был большой опыт в этой сфере. Помню, меня впечатлил рассказ социального работника одного из поселений Швеции о том, как ему удалось решить проблему подросткового хулиганства. Подростки все время тусовались в одном месте, он как-то их пригласил к себе и предложил вместе подумать о том, куда бы им хотелось приложить свои силы. И оказалось, эти ребята совсем не какие-то отморозки, просто им заняться нечем, и никто из взрослых этим не обеспокоился. Надо только помочь им раскрыть личностный потенциал, а не навязывать что-то. Ребята предлагали собирать макулатуру, поставить спектакль и ездить с ним по поселениям. Этим они потом с успехом и занялись с помощью соцработника. Мне этот опыт показался очень интересным.

Гордость учителя – успехи учеников

Поскольку социальная работа только зарождалась, нужны были люди, которые ею будут руководить. И в 1991 году в СГУ открыли специальный факультет для бывших партработников, после перестройки лишившихся работы, но имеющих большой опыт работы с людьми. Впоследствии они и возглавили социальные службы. В 1993 году в СГУ был первый набор специалистов по социальной работе.

– Первый выпуск состоялся в 1997 году. Тогда же в Москве объявили конкурс дипломных работ выпускников специальности «Социальный работник». И две наши дипломные работы – Н. Зубовой и А. Трофимова – получили вторую и третью премии. Это была победа – первый выпуск, и сразу две высокие награды! – рассказывает Альбина Соколова. – В числе выпускников нашего факультета такие известные люди, как заместитель министра образования Максим Ганов, сенатор Дмитрий Шатохин, руководитель Республиканского центра развития добровольчества Ольга Бабюк, начальник отдела по работе с ветеранами министерства труда и социальной защиты Ольга Олейник и другие. Не все работают по специальности, но практически все нашли себя в служении людям.

В течение десяти лет Альбина Соколова работала деканом факультета социальной работы СГУ. Ее коллеги, стоявшие у истоков профессии, стали ей настоящими сподвижниками. Это кандидаты наук Ирина Козырева, Раиса Зубова, Лаура Краева, профессор Виктор Нагаев, старший преподаватель Ольга Труфанова.

И сегодня, несмотря на почтенный возраст, Альбина Соколова по-прежнему активна, полна новых идей и продолжает преподавать студентам свой предмет. Во время нашей беседы Альбина Васильевна говорила о том, что заботит ее как профессионала сегодня. Это открытие магистратуры по социальной работе в Сыктывкарском университете, возможности для карьерного роста молодых специалистов. Тревожит ситуация с социальным иждивенчеством – это большая проблема, которую нужно решать правильно. Бесполезно уговаривать пьющую мать трудоустроиться, если она получает пособие по безработице и детские пособия. Нужно заключать социальные контракты с поступенчатым решением проблемы. Конечно, иждивенчество неискоренимо до конца, но это не значит, что не нужно над этим работать. Кроме того, поскольку это проблема сознания, необходимо с самого детства формировать в человеке творческое начало, желание себя реализовывать.

– Когда шло становление отрасли, мы еще плохо понимали, как и что делать, просто отзывались на запрос и оказывали конкретную помощь, – подводит итог нашему разговору Альбина Васильевна. – Сейчас система уже выстроена, все – в рамках закона. Но приходится констатировать печальный факт: работа с людьми поставлена на поток, меньше стало индивидуального подхода, особенно в городе. Стоимость социальных услуг высокая, поэтому многие нуждающиеся ограничивают себя минимумом услуг. И в то же время радует, что активно развивается молодежное и серебряное волонтерство, появляются новые технологии повышения качества жизни людей.

Галина ГАЕВА

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