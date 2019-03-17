Владимир Лебедев: «Несколько простудных заболеваний в год – это норма»

Всемирная организация здравоохранения ежегодно в марте отмечает День иммунитета. Первый весенний месяц выбран совсем не случайно, поскольку именно весной многие сталкиваются с последствиями ослабления иммунной системы, которая как могла поддерживала организм всю зиму. О том, как укрепить иммунитет, почему каждый год в январе-феврале возникает эпидемия гриппа и как справиться с весенней депрессией, «Республике» рассказал врач аллерголог-иммунолог, заведующий вторым педиатрическим отделением сыктывкарской детской поликлиники №2 Владимир Лебедев.

– Об иммунитете очень много говорят, жители Коми в большинстве убеждены, что у нас, северян, и в особенности у детей, иммунитет слабый и его надо укреплять, но при этом мало кто точно знает, какие функции выполняет иммунитет.

– Иммунитет – это целая система, позволяющая организму противостоять вредным факторам окружающей среды. Кроме того, это еще и оружие против различных болезней. С одной стороны, иммунная система является природным барьером для проникновения чужеродных элементов. А с другой, она подавляет клетки собственного организма, которые в процессе жизнедеятельности повредились и сами представляют опасность.

– Всем известно, где у человека находится сердце, легкие и другие органы. А где в организме иммунитет?

– Один из главных органов иммунной системы – тимус, или вилочковая железа, в ней образуются главные клетки иммунной системы. Эта железа с возрастом атрофируется, после пятидесяти лет замещается жировой тканью, а к старости практически полностью исчезает. К счастью, все клетки, которые производит тимус, долгоживущие, сохраняются в организме двадцать-тридцать лет. Также иммунную систему человека формируют лимфоузлы, красный костный мозг, желудочно-кишечный тракт, где расположено семьдесят процентов клеток иммунной системы.

Иммунитет окончательно формируется к пяти-семи годам. Поэтому, скажем, назначать иммуномодуляторы до этого возраста, как правило, смысла нет. Нельзя стимулировать то, что еще сформировалось не до конца. Иммуномодуляторы – это препараты, действующие непосредственно на различные звенья иммунитета, усиливая его. Назначаться эти препараты должны только врачом, с учетом жалоб пациента и результатов анализов, и только по показаниям. Кроме того, часто болеющего ребенка есть смысл прививать дополнительно, в частности от гемофильной инфекции. Российскими учеными обнаружено, что в детских садах ОРЗ у детей часто вызывает возбудитель – гемофильная палочка, и прививка против этой инфекции во много раз снижает заболеваемость детей, а также помогает избежать осложнений при течении простудных заболеваний.

– Почему у людей старшего возраста иммунитет слабее?

– Во многом ослабление иммунитета связано с образом жизни. Не секрет, что многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, в том числе и в связи с появляющимися с возрастом хроническими заболеваниями, которые ограничивают подвижность. Если же пожилой человек имеет возможность заниматься спортом или хотя бы регулярно выходит на прогулки, делает утреннюю зарядку, он менее подвержен инфекционным заболеваниям.

– Каждый год в январе-феврале республика сталкивается с эпидемией гриппа. Связано ли это с ослаблением иммунитета к концу зимы?

– Нельзя утверждать однозначно. Жители северных регионов нашей страны вообще больше подвержены простудным заболеваниям из-за дефицита солнечного света и витаминов. К этому добавляется холодное время года, недостаток макро– и микроэлементов, что влияет на общее состояние организма. Кроме того, именно в январе-феврале начинают активно циркулировать вирусы гриппа. В группе риска в первую очередь дети: в организованных коллективах – в детсадах, школах – больше возможностей заразиться гриппом и другими вирусными инфекциями.

– Как северянам укреплять иммунитет?

– Основной метод компенсации всех неблагоприятных факторов жизни на севере – здоровый образ жизни. Это достаточные физические нагрузки, нормальный, как минимум восьмичасовой, сон, рациональный режим труда и отдыха, сбалансированное питание. В рационе должны регулярно присутствовать мясо, рыба, овощи и фрукты. Также надо стараться избегать стрессов, они тоже ослабляют иммунитет. Понимаю, как сложно выполнить эту рекомендацию в современном мире, где уйти от негативных переживаний полностью вряд ли получится. Нужно хотя бы выработать свои способы быстрого обретения душевного равновесия. Обязательно учить этому детей. Нам только кажется, что стрессы – удел взрослых. На самом деле подростки почти постоянно находятся в стадии стресса – в школе, во время общения со сверстниками. Хотя бы не давайте им после школы весь вечер проводить с гаджетами, лучше сходите вместе погулять.

Даже если человек, который ведет здоровый образ жизни, болеет простудными заболеваниями несколько раз в год – это норма. Если пациент болел более пяти раз за год, ему необходимо обратиться за консультацией к иммунологу, сдать определенные анализы. Для детей нормы частоты простудных заболеваний варьируются в зависимости от возраста. Для детей до четырех лет – это не более двенадцати раз в год, а для детей старше – не больше шести. Также надо учитывать длительность лихорадки, наличие тех или иных осложнений при течении вирусной инфекции.

Вообще у медиков есть определенные критерии в плане иммунодефицита. Это так называемые настораживающие признаки, на основании которых можно заподозрить иммунодефицит. Например, частые рецидивирующие гнойные отиты – шесть раз в год и более у взрослого. Если речь идет о ребенке, то это два-три гнойных отита за год. Частые гнойные синуситы, рецидивирующие молочницы, герпетические инфекции, тяжелое течение вирусных инфекций – с осложнениями, с длительным течением.

– Что делать, если пациент уверен, что с иммунитетом у него проблемы, а участковый терапевт их не видит?

– Пациент может сам записаться на прием к иммунологу. На приеме специалист соберет жалобы, проведет осмотр, назначит необходимые в конкретном случае обследования, по которым и будет установлено, насколько обоснованны опасения пациента.

– Как вы относитесь к доступным народным средствам для укрепления иммунитета? Чеснок, лук.

– В луке и чесноке действительно есть вещества – фитонциды, губительно действующие на вирусы. Есть такое народное средство, над которым почему-то принято подшучивать: в небольшую пластиковую емкость помещаются очищенные дольки чеснока, в самой емкости проделываются отверстия, она вешается на шею ребенку. Таким образом он в течение дня получает чесночные ингаляции. Это полезно, хотя не все родители и дети готовы использовать данный способ.

В качестве хорошего средства для укрепления иммунитета, в особенности у детей, могу рекомендовать закаливание. Во-первых, не надо слишком кутать ребенка, одежду необходимо подобрать такую, чтобы в ней было комфортно, не жарко. Во-вторых, самым простым методом закаливания является обливание ног, с постепенным понижением температуры воды. В-третьих, можно просто после купания обливать ребенка более прохладной водой, чем та, что использовалась при купании. После процедуры нужно вытереть ребенка насухо.

– А купание в проруби?

– Я считаю, что погружаться в прорубь может только абсолютно здоровый человек. А вот человек, страдающий хроническими заболеваниями, прыгнув в прорубь, может либо получить обострение этих хронических заболеваний, либо переохладиться и заболеть.

– Сейчас на смену эпидемии гриппа приходит повальная эпидемия весенней депрессии. То и дело слышишь жалобы на повышенную сонливость, постоянную усталость, плохое настроение. Это состояние тоже связано со слабым иммунитетом?

– Связь, хоть и не прямая, есть. Но дело не столько в иммунитете, сколько в дефиците витаминов, солнечного света. Оптимальное решение проблемы – искусственно добавлять в рацион витамины и полезные микроэлементы. Обращаю внимание на то, что витаминные комплексы нужно принимать в течение месяца. Для детей их надо выбирать с особой осторожностью, поскольку в поливитаминных комплексах есть красители и добавки, которые могут вызвать аллергию. По поводу витаминного комплекса для ребенка лучше получить консультацию участкового педиатра. И, конечно же, необходимо выполнять все то, о чем я говорил: сбалансированное питание, здоровый сон, физическая активность.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Владимира Лебедева