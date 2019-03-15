Культурное многообразие Севера

Более трехсот участников из 28 регионов России и стран зарубежья собрал II Северный культурный форум. Двухдневное мероприятие прошло на этой неделе в Сыктывкаре. Торжественная церемония открытия состоялась 14 марта в зале Государственного театра оперы и балета Коми.

Участников приветствовал глава региона Сергей Гапликов.

– Сегодня здесь собрались эксперты – люди, которые глубоко вовлечены в процесс формирования повестки национального проекта «Культура», – отметил он. – На форуме вы сможете обменяться мнениями и предложениями. Конечно, могут даже возникнуть горячие споры. Но я уверен, что это будет только на пользу тем, кто занимается развитием культуры, кто воплощает особые задумки и идеи для того, чтобы мы, как нация, были духовно богаче, сильнее и культурнее. Мы рады приветствовать вас в гостеприимной Республике Коми.

После церемонии официального открытия на сцене театра выступил Большой детский хор республики. Творческий коллектив – более двухсот ребят в возрасте от 10 до 14 лет из 17 муниципалитетов – был сформирован специально к форуму.

В этом году мероприятие собрало участников от Калининграда до Якутии, став по-настоящему северным. Для гостей прошли дискуссионные площадки «Проектный театр versus репертуарный театр», «Культура. Образование. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие».

В Национальной библиотеке Коми состоялся Международный библиотечный конвент «Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития». В его работе участвовали 140 представителей федеральных, региональных, муниципальных, научных библиотек, библиотек образовательных и общественных организаций из 24 регионов России, а также гости из зарубежных стран.

С приветственным словом от имени главы Коми перед участниками конвента выступила заместитель председателя правительства республики Наталья Михальченкова.

– Россия, сформировав устойчивую базу библиотечного дела, стремится внедрять современные, зарекомендовавшие себя практики, – сказала она. – Библиотеки в республике сегодня развиваются и модернизируются, они востребованы читателями всех возрастов. Хотелось бы, чтобы итогом дискуссии стали обновленные программы развития учреждений в условиях новых стратегических задач.

Член Совета Федерации РФ Валерий Марков в своей речи напомнил о том, что форум проходит в стенах старейшей библиотеки Северо-Запада, отметившей недавно 180-летний юбилей. Сенатор подарил библиотеке первый том из начавшей выходить в свет десятитомной Антологии русской поэзии. Также Валерий Марков сообщил, что верхняя палата российского парламента предложила объявить 2020-й Годом народного творчества в России.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов отметил, что у библиотечной площадки на форуме самая продолжительная программа, а это доказывает важность обсуждаемых на конвенте тем.

Участники пленарного заседания обсуждали создание в стране сети библиотек нового образца. По словам гостя форума – начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки Анастасии Дятловской, к 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» в стране планируется открыть 660 модельных муниципальных библиотек. Модельная библиотека – это современное пространство с возможностью трансформации, которое выступает как место для свободного общения, в котором собираются дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории. Сейчас объявлен конкурсный отбор заявок на участие в проекте по модернизации библиотек. Федеральная субсидия на каждую библиотеку-участницу составит от пяти миллионов рублей – для библиотечных филиалов и до десяти миллионов рублей – для центральных библиотек. Средства они смогут потратить на фонды, обучение персонала, текущий ремонт, оборудование и мебель. Республика Коми одной из первых отправила анкеты на участие в конкурсе. Большинство муниципалитетов представили по одной библиотеке.

– Коми – один из регионов, который уже готов к реализации проекта, – заверила директор Национальной библиотеки Коми Ольга Мифтахова. – На базе нашей библиотеки создан региональный офис, координирующий работу по созданию модельных библиотек, разработаны типовые дизайн-проекты, дорожная карта реализации проекта. Планируется, что до конца года в каждом из 20 муниципалитетов республики будет создан современный библиотечный центр.

В рамках конвента состоялся круглый стол «Библиотека как площадка для финно-угорского межкультурного диалога». Его участники обсудили успешный опыт модернизации общедоступных библиотек, определили приоритеты работы, выявили точки пересечения интересов и выработали решение по развитию сотрудничества финно-угорских библиотек. Одним из вопросов стал проект Финно-угорского библиотечного информационного центра, создание которого планируется на базе Национальной библиотеки Коми.

15 марта прошли международный семинар «Библиотека – пространство для обучения на протяжении всей жизни» и межрегиональная лаборатория «Краеведческий туризм и библиотеки».

Артур АРТЕЕВ

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