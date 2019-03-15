Вклад Газпрома в развитие республики дает ощутимые эффекты

Глава Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили итоги реализации Соглашения о сотрудничестве в 2018 году и планы на 2019 год. Рабочая встреча состоялась 13 марта в Москве.

В частности, как сообщает пресс-служба руководителя республики, речь шла о масштабной работе по развитию Северного газотранспортного коридора, газопроводы которого проходят по территории региона. Продолжается сооружение компрессорных мощностей на магистральных газопроводах «Бованенково – Ухта – 2», «Ухта – Торжок – 2».

– Правительство республики высоко ценит большой вклад компании в социально-экономическое развитие региона. Поддержка инфраструктурных, промышленных и социальных проектов со стороны ПАО «Газпром» в лице его дочернего предприятия «Газпром трансгаз Ухта», реализуемых на территории республики, дает ощутимые социально-экономические эффекты, – поблагодарил руководителя компании Сергей Гапликов.

Напомним, при поддержке ПАО «Газпром» модернизирован аэропорт в Ухте, который благодаря ремонту взлетно-посадочной полосы начал принимать самолеты с низкорасположенными двигателями (составляют основной парк авиакомпаний). Также в 2018 году отремонтировано несколько отделений в Ухтинской городской больнице №1. Ранее компания помогла провести реконструкцию Дворца культуры в Ухте и построить бассейн в Микуне. И это далеко не весь перечень крупных проектов, реализованных при активном участии Газпрома.

В ходе встречи Сергей Гапликов и Алексей Миллер обсудили также актуальные вопросы сотрудничества в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе встречи отдельное внимание было уделено развитию газоснабжения и газификации Республики Коми. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по обеспечению надежного тепло- и энергоснабжения города Воркуты ПАО «Газпром» ведет работу по созданию условий для перевода на газ двух объектов: Центральной водогрейной котельной (ЦВК) и ТЭЦ-2.

В настоящее время компания завершает строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Воркута». Сооружение газопровода от этой станции к ЦВК закончено в 2018 году. Подача газа для проведения пусконаладочных работ и завершение перевода ЦВК на газ запланированы на межотопительный период 2019 года.

В этом году компания планирует приступить к строительству газопровода-отвода и ГРС-2 города Воркуты и межпоселкового газопровода от ГРС-2 к ТЭЦ-2. Проектно-изыскательские работы по этим объектам уже выполнены, проектно-сметная документация подготовлена, ожидается получение заключения государственной экспертизы.

Газпром также ведет строительство газопроводов для повышения надежности газоснабжения потребителей в Ухте и Сыктывкаре. Готовится к началу строительства еще четырех газопроводов, в том числе для газификации поселков Набережного Печорского района, Парма Усинского района, Поляны Сосногорского района и села Часово Сыктывдинского района.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru