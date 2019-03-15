Бесплатная юридическая помощь стала доступнее

В Коми расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и установлены дополнительные случаи ее оказания. Соответствующие изменения внесены в республиканское законодательство в декабре 2018 года. Об этом сообщил министр юстиции Коми Дмитрий Наумов на состоявшемся в четверг расширенном заседании коллегии министерства.

Как отметил Дмитрий Наумов, в республике дополнительно одиннадцать категорий граждан смогут получить бесплатную юридическую помощь, в том числе пенсионеры, ветераны труда, инвалиды III группы, многодетные и одинокие родители. В пяти случаях, которые ранее не предусматривались, теперь можно будет обратиться за бесплатной юридической помощью – в том числе для установления фактов, имеющих юридическое значение, решения вопросов наследования недвижимого имущества, признания права на жилое помещение и других. Внесение этих изменений в республиканское законодательство Дмитрий Наумов назвал одним из самых важных итогов работы министерства юстиции за 2018 год, подчеркнув, что бесплатная юридическая помощь в регионе очень востребована.

По данным министерства юстиции Коми, в 2018 году специалисты созданного в регионе Госюрбюро оказали бесплатную юридическую помощь по 466 обращениям граждан. Это на 34 процента больше, чем в прошлом году. В республике бесплатную юридическую помощь также оказывают 24 адвоката. По словам Дмитрия Наумова, минюст и в дальнейшем планирует продолжать взаимодействовать с адвокатским сообществом для обеспечения оказания бесплатной юридической помощи гражданам во всех муниципалитетах региона.

Республика Коми стабильно входит в первую десятку по нагрузке мировых судей среди российских регионов. Так, в 2017 году по этому показателю Коми заняла первое место в России. По-прежнему наибольшая нагрузка приходится на судебные участки Воркуты, Ухты, Сыктывкара. На отдельных участках она достигает 1200 дел в месяц.

– Учитывая столь высокую нагрузку, с начала этого года в аппараты мировых судей введено десять дополнительных единиц делопроизводителей и экспедиторов. Вместе с тем с продолжающимся увеличением количества дел у мировых судей объем делопроизводства на судебных участках возрастает, и вопрос о выделении дополнительных единиц обслуживающего персонала в аппаратах мировых судей остается актуальным, – пояснил министр юстиции.

В завершение выступления Дмитрий Наумов поблагодарил главу региона Сергея Гапликова и первого заместителя председателя правительства Коми Ларису Максимову за оказываемую мин-юсту поддержку, в том числе за выделение дополнительных штатных единиц техперсонала в аппараты мировых судей, за дополнительное финансирование на ремонтные работы и приобретение материальных запасов.

Лариса Максимова, председательствовавшая на заседании коллегии, отметила, что 2018 год был для минюста региона хлопотным и необычным. Немало хлопот доставило, например, создание единого государственного реестра записи актов гражданского состояния.

– Время диктует свои условия и правила: электронная запись и получение государственной услуги в электронном виде – это современно, правильно и востребовано. Понятно, что не все проходит гладко, так как необходимо оцифровать все записи за последние сто лет. Это тяжелый труд, – сказала Лариса Максимова и поблагодарила сотрудников мин-юста за четкую и правильную организацию работы.

Также Лариса Максимова отметила успехи в оснащении судов системами аудио– и видеопротоколирования, высоко оценила роль министерства юстиции в подготовке и представлении материалов на важные заседания органов исполнительной власти: на координационный совет по правопорядку, межведомственную комиссию по правопорядку, антинаркотическую комиссию и комиссию по вопросам помилования.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Министерства юстиции РК