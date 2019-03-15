Коммунальщики столицы работают в усиленном режиме

По информации Коми ЦГМС, за последние дни в Сыктывкаре выпало более 20 процентов месячной нормы осадков. Обильные снегопады в сочетании с оттепелью стали настоящим испытанием для дорожников и коммунальщиков города.

Сотрудники «Дорожного хозяйства» и техника предприятия работают круглосуточно в две смены. Ежедневно улицы города чистят до 50 единиц техники. В ночное время удается нарастить объем вывоза снега с помощью десяти самосвалов подрядной организации. Так, за минувшую неделю вывезено порядка 23 тысяч кубометров снега, а всего с начала сезона – 250 тысяч кубов. Отчет о работе «Дорожное хозяйство» регулярно выкладывает в сети «ВКонтакте» в своей новой группе.

– Зачастую нам приходится подбирать снег и за управляющими компаниями, которые сдвигают его со дворов на дороги либо не торопятся с уборкой тротуаров после очистки крыш. Делаем это, поскольку для нас первостепенны безопасность и комфорт горожан, – отметил руководитель «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, главный приоритет в работе руководство города сегодня уделяет очистке коммунальщиками городских магистралей и воздействию на управляющие компании по приведению в порядок дворов и крыш.

В управлении ЖКХ добавили, что основной поток жалоб горожан приходится именно на дворовые территории, а также снег и наледь, свисающие с крыш. В этом прямая недоработка управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

– В понедельник в адрес всех обслуживающих организаций были направлены требования обеспечить уборку дворов и крыш от снега. 13 марта специалисты управления ЖКХ выезжали в контрольный рейд, в ходе которого были зафиксированы факты игнорирования направленных ранее требований. По выявленным случаям составлены акты для привлечения юридических лиц к ответственности, – пояснил начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Александр Гонтарь подчеркнул, что администрация обязывает обслуживающие организации оперативно отрабатывать все поступающие жалобы и замечания горожан. Нерасторопность управляющих компаний компенсируется режимом «ручного управления». При этом рейды по выявлению фактов ненадлежащего содержания территорий будут продолжены.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима Мяндина