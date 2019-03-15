Подключить цифровые приставки помогут волонтеры

В администрации Сыктывкара прошли занятия по подготовке волонтеров, выразивших готовность оказывать помощь по подключению цифровых приставок к телевизорам.

Напомним, переход на «цифру» в России стартовал с 1 января 2019 года. 3 июня текущего года в Коми будет отключено аналоговое вещание. За неделю до этого на экранах телевизоров в аналоговом эфире появится предупреждение об отключении вещания в данном стандарте. Для того чтобы бесплатно смотреть государственные телеканалы в хорошем качестве, владельцам телевизоров старого образца необходимо приобрести и подключить цифровые приставки.

В цифровом эфире телезрители получат бесплатный доступ в высоком качестве к 20 телеканалам («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», «ТВ-3») и трем радиоканалам («Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»).

Поскольку среди пользователей ТВ много пожилых людей, плохо разбирающихся в технике, им потребуется помощь, которую могут оказать волонтеры. Каждому волонтеру вручили пошаговую инструкцию по настройке приема цифрового эфирного телевидения. Кроме того, им показали тематическую презентацию и рассказали о тонкостях подключения и настройки телевидения.

Получать заявки от горожан волонтеры будут через республиканскую горячую линию, которая начала работу с 15 марта через многофункциональные центры по номеру 8-800-200-82-12. Помощь волонтеров для тех, кто не справляется с подключением оборудования, будет бесплатной.

Также консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно получить на горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте смотрицифру.рф.

Галина ГАЕВА

Фото администрации Сыктывкара