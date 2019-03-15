Воркутинский фермер получит поддержку из «Народного бюджета»

Предприниматель из Воркуты получит финансовую поддержку на строительство свинофермы. Проект «Строительство и обустройство убойного пункта» на территории Воркуты стоимостью 836 тысяч рублей три года предлагался на рассмотрение в рамках республиканской программы «Народный бюджет» и наконец в этом году был поддержан в администрации главы Коми и профильных министерствах. Об этом сообщила пресс-служба администрации заполярного города.

ИП КФХ Владимир Мерлович, развивающий фермерское свиноводческое хозяйство в Воркуте, готов принять финансовое участие в реализации своего проекта и вложить более 250 тысяч рублей от вышеуказанной суммы.

– В общую стоимость проекта входит строительство помещения для убойного пункта на 50 голов с подведением всех коммуникаций – отопления, водоснабжения, электричества, водоотведения. Кроме того, потребуется провести масштабные внутренние работы, чтобы все соответствовало СанПиНам, а также приобрести необходимое оборудование для убоя животных, инструментарий, столы для разделки туш и холодильные установки для хранения продукции, – рассказал Владимир Мерлович.

Сейчас на ферме содержатся 112 голов. Продукция поставляется в торговую точку городского центрального рынка и пользуется спросом среди населения благодаря свежести, вкусовым качествам и натуральности.

Напомним, межведомственная комиссия по отбору народных проектов под председательством руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина одобрила Воркуте рекордные десять заявок из 14 поданных. Заявки на рассмотрение были направлены администрацией муниципалитета – в них отражены проекты и пожелания жителей города, которые собирались и систематизировались на протяжении нескольких месяцев.

Лина ПЕРОВА

Фото klops.ru