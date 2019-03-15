Энергию атома – в «нефтяное русло»

Молодые специалисты «РН – Северная нефть» предложили инновационные проекты для нефтедобычи

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе компании «Роснефть», состоялась XIV научно-техническая конференция молодых специалистов, приуроченная к 25-летию предприятия и 35-летию города Усинска.

На суд экспертов было представлено двенадцать проектов, в том числе один комплексный, над которым трудился тандем операторов по добыче нефти и газа.

Молодые специалисты постарались продемонстрировать новый взгляд на решение актуальных производственных задач. Особое впечатление на жюри произвели работы девушек – они не только затронули серьезные производственные проблемы, но и продемонстрировали хорошее знание технической стороны вопроса, ораторское мастерство и умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Открывая научно-технический форум, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга пожелал участникам успешных выступлений и объективного судейства, а также воплощения своих самых смелых идей.

А некоторые из них оказались более чем смелыми. Как, например, возможность использования мирной энергии атома в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Или применения фононной диагностики в качестве неразрушающего метода контроля оборудования. Такой способ позволяет обследовать всю площадь объекта без вмешательства в производственный процесс (остановки оборудования или объекта) и обеспечивает высокую точность в результатах и прогнозах.

В итоге лучшими были признаны разработки ведущего специалиста отдела оценки и развития персонала управления по персоналу и социальным программам Екатерины Черниковой («Разработка и внедрение корпоративного приложения «HR-онлайн») и технолога отдела разработки месторождений управления по разработке месторождений Глеба Кукуруза («Инструмент для оперативной оценки продуктивности ГС с МГРП. Вопросы оптимизации конфигураций МГРП»).

Второе место поделили проекты ведущего технолога сектора повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий управления по разработке месторождений Сергея Пенькова и технолога ЦЭТ Станислава Павлова.

Третье место у технолога ЦППиСН Дмитрия Коровинского и инженера отдела главного механика Наталии Игушевой.

При подведении итогов НТК эксперты постарались дать молодежи максимально объективную оценку, обозначили, что следует доработать, чтобы успешно выступить на кустовой НТК, а также подсказали, в каком направлении двигаться дальше, дабы замысел достиг цели и когда-нибудь стал реальностью.

Вручая участникам заслуженные награды, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поблагодарил молодежь за интересные идеи и нестандартный подход к решению актуальных производственных задач, пожелал призерам успешно выступить на предстоящей кустовой НТК в Оренбурге и продолжить развивать свой научно-технический потенциал на благо компании и нефтяной отрасли.

Пресс-служба

ООО «РН – Северная нефть»