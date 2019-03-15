Больничный – без «бумажки»

Плюсы и минусы листа нетрудоспособности в электронном варианте

Жители Коми постепенно привыкают к электронным больничным листам. К середине марта медицинские учреждения республики уже выдали более 60 тысяч листков нетрудоспособности в электронном виде. О плюсах и минусах «виртуального» больничного шла речь во время прямой линии, организованной Общественной приемной главы Коми.

Представитель Фонда социального страхования по РК Сергей Корепанов напомнил, что электронный больничный введен с 1 июля 2017 года, он заполняется сотрудниками медучреждения в специальной программе и является полным аналогом бумажного листа нетрудоспособности. При этом, как подчеркнул специалист, привычный пациентам бумажный больничный в обозримом будущем не исчезнет, поскольку в стране есть населенные пункты, где существуют проблемы с доступом в интернет, поэтому нет возможностей для оформления листа нетрудоспособности в электронной форме и для просмотра его работодателем.

По данным представителя соцстраха, в Коми все государственные медицинские организации полностью готовы к оформлению электронных больничных. Частные медорганизации не могут похвастать стопроцентной готовностью: большинство крупных имеют возможность выдавать электронный документ или намерены получить ее в ближайшее время, небольшие не торопятся с модернизацией. Да и многие работодатели пока не готовы к работе с электронными больничными. У кого-то нет для этого технических возможностей. Скажем, если в частной фирме работает несколько человек, которые редко болеют, то руководство подчас считает ненужным для оформления двух-трех больничных в год тратить деньги на установку дополнительного программного обеспечения. Хотя есть и факты «саботажа»: имея необходимое программное обеспечение, работодатель отказывается принимать электронный больничный. В одной из таких организаций неприятие виртуального документа было личным принципом главного бухгалтера.

Как заверил Сергей Корепанов, никто – ни сотрудники медучреждения, ни представители фонда соцстраха, ни работодатель – не вправе требовать, чтобы гражданин выбрал один вид листа нетрудоспособности. Пациент только сам решает, взять ему привычный бумажный лист или получить номер электронного документа.

Самый главный плюс электронного больничного: пациент может больше не бояться потерять, порвать, испачкать единственный бумажный экземпляр листа нетрудоспособности. Электронный больничный невозможно подделать, поскольку он подписывается электронными подписями врача и медицинского учреждения, а также передается по защищенным каналам. Если пациент зарегистрирован на портале госуслуг, то в личном кабинете на сайте Фонда соцстрахования человек сможет посмотреть свой электронный больничный, проверить правильность расчетов пособия по временной нетрудоспособности.

Некоторые дозвонившиеся переживали из-за того, что при оформлении электронного документа может быть допущена ошибка, пациент не увидит ее сразу, а потом исправить ее будет непросто.

Сергей Корепанов пояснил, что есть ряд ошибок, которые пока не влияют на назначение пособия. Если работодатель принимает такой листок и указывает там свои данные, то его принимают к оплате. Но ситуация изменится с 1 января 2020 года, когда республика станет участником пилотного проекта «Прямые выплаты».

Сейчас пособия в связи с временной нетрудоспособностью работающим гражданам рассчитывают и выплачивают бухгалтерии работодателей, ответственность за выплату пособий лежит на работодателе, который потом получает деньги из Фонда соцстраха. В рамках проекта «Прямые выплаты» назначение и выплата государственных пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет осуществляться гражданину напрямую региональным отделением ФСС по Коми.

Предполагается, что региональное отделение фонда обеспечит правильность и своевременность выплаты страхового обеспечения, а также право граждан на выбор способа получения выплат – на банковский счет или почтовым переводом. Сергей Корепанов предупредил, что с 1 января в больничных листах будет важна каждая буква. Впрочем, если даже в электронном больничном обнаружится ошибка, пациенту не стоит паниковать, надо лишь обратиться в медицинское учреждение, где эту ошибку исправят.

Зашла речь и о минусах электронного больничного листа. Главное опасение пациентов – потеря данных из-за какого-нибудь сбоя программы.

Сергей Корепанов не отрицал, что на первых порах какие-то проблемы возможны, но подчеркнул, что будущее за электронными документами, поэтому надо учиться с ними работать – и пациентам, и их работодателям.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА