Культура для конкретных людей

Самым ранним по времени из мероприятий первого дня II Северного культурного форума стала экспертная площадка «Социокультурные факторы устойчивого развития северных регионов», проходившая с утра на базе Центра культурных инициатив «Югöр».

На площадке выступили представители различных северных вузов, научных учреждений. Некоторые участвовали в работе удаленно. Так, доктор философских наук, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Ольга Астафьева выступила по видеоконференц-связи.

– Всех нас связывает север, – отметил в начале встречи министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. – Неспроста форум начинается именно с этой площадки. Она очень долго форматировалась, мы долго подбирали ее направление. Для такой всеобъемлющей темы не сразу смогли подобрать правильное, точное наименование. Ведь это обсуждение нашей северной проблематики в самых разных аспектах.

Модератор площадки, доктор филологических наук, профессор, академик Арктической академии наук, президент Научно-образовательного культурологического общества России (Санкт-Петербург) Сергей Гончаров неоднократно подчеркнул, что культура в первую очередь должна быть направлена на человека, цель соответствующих нацпроектов, министерств и ведомств – развитие конкретных людей, их интеграция в культурное пространство. Нельзя проводить такую работу исключительно для отчетности, нельзя считать, что для повышения культурного уровня достаточно обеспечить доступ людей к большому количеству телеканалов.

– Давайте не забывать, что, когда мы отстраиваем клуб, приобретаем музыкальный инструмент, мы не просто ставим галочку, что приобретен инструмент, но мы должны видеть и понимать, кто на нем будет играть и что произойдет с людьми, которые будут посещать этот клуб, чем это им поможет, – заявил Сергей Гончаров. – Сущность культурной политики должна быть интерактивна, все система должна строиться вокруг человека.

Схожую мысль высказал в своем выступлении, посвященном социокультурным факторам в устойчивом развитии современной Арктики президент Арктической академии наук, председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии Валерий Митько, отметивший парадокс нынешнего времени: вроде бы люди стоят на пороге перехода к условиям, когда все вполне материально обеспечены, все свободное время не занято на решение задачи, что поесть, чтобы выжить, казалось бы, вот-вот все начнут заниматься своим духовным развитием. Но нет, наступает как раз духовный кризис.

– Реализовать национальную цель – это не значит реализовать национальный проект. Это целый комплекс задач, куда, конечно, включается и социокультурный компонент, – высказалась и.о. ректора Сыктывкарского госуниверситета Ольга Сотникова, представившая доклад о стратегии современного образования в контексте региональных вузов.

В частности, Ольга Сотникова указала на то, что миссия сети региональных опорных вузов (куда входит и СГУ) в том, чтобы помогать решению задач регионального характера. Но проблема в том, что такие вузы имеют федеральный статус, соответственно, финансируются из федерального бюджета и нередко фактически «оторваны» от региональной власти.

– И это является одним из препятствий в реализации этой модели вуза как регионального интегратора, поскольку, с одной стороны, надо решать региональные задачи, с другой – их нужно решать федеральными средствами, – рассказала Ольга Сотникова, пояснив, что СГУ в последние годы работает над решением этой проблемы. В вузе реализуется программа развития, ориентированная на решение задач региона, предусматривающая модернизацию образовательных программ, научно-исследовательской деятельности. В качестве примера работы вуза на благо региона и при поддержке местных органов власти Ольга Сотникова привела пример не из разряда культурных, но все же показательный: в связи с тем, что в Коми острая нехватка медработников, а целевики, обучающиеся за пределами региона, в 50 процентах случаев в республику работать не возвращаются, в университете появилась программа медицинского образования. В прошлом году был первый выпуск, всего 20 человек, но все они остались работать в Коми. Обучение, профориентация школьников, создание профильных классов проводится при поддержке минздрава региона.

Интересный доклад представила доктор искусствоведения из Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск) Оксана Добжанская. Она рассказала, как вуз работает над сохранением и развитием культурного наследия народов Арктики. Эту территорию сейчас считают стратегически важной, определяющей будущее мирового сообщества, и связано это, конечно, в первую очередь с ее промышленным потенциалом. Но важно не только материальное, но и духовное, культурное освоение Арктики, которая хранит в себе много богатств и такого рода. На базе вуза проводились масштабные геокультурные исследования.

– Они показали возможность подхода к культурному нематериальному наследию с совершенно неожиданной стороны, – рассказала Оксана Добжанская. – В процессе изучения наших территорий удалось наметить подходы к геокультурному брендингу, в которых есть образы пространства. Образ времени – сквозная тема Арктики, он имеет важный философский смысл, у ненцев, например, время – это стратегия пути. Был выявлен культурный код народов Арктики – бесконечность пространства и циклический ход времени. Именно поэтому народам Арктики свойственна созидательность, позитивность.

Подробности о работе других площадок Северного культурного форума читайте в ближайшем номере «Республики».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Артура АРТЕЕВА