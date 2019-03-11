Красота по доступным ценам

В Сыктывкаре открылся новый салон красоты, где можно сделать стрижку, маникюр или массаж намного дешевле, чем в других парикмахерских города. Это первый в столице республики салон известной федеральной сети.

Претворить бизнес-идею в жизнь хозяину салона помогли в Корпорации по развитию Республики Коми. Эта организация в рамках специального соглашения наделена правительством региона полномочиями по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики по принципу «одного окна».

В рамках своей деятельности корпорация сотрудничает с республиканскими институтами поддержки и развития предпринимательства: Бизнес-инкубатором, Гарантийным фондом РК и Микрокредитной компанией РК. В приоритете ее работы – поддержка инвестиционных проектов, направленных на развитие легкой и лесной промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Инвестиционные проекты дают республике не только экономический эффект, но и социальный: это создание дополнительных рабочих мест с достойными условиями оплаты и труда, развитие инфраструктуры, открытие новых производств.

Находящийся на сопровождении инвестиционный проект по открытию социальной парикмахерской при содействии корпорации получил льготный микрозаем в Микрокредитной компании на оплату паушального взноса (одноразового платежа нового владельца торговой точки франчайзеру за вход на рынок известной торговой марки), а также на выполнение ремонтных работ и приобретение оборудования и материалов.

– Предприниматель Олег Н. обратился в корпорацию за поддержкой в реализации проекта по открытию социального салона. Ему оказывались консультационные услуги, в том числе в подборе помещений, сопровождение в получении микрозайма, — рассказал «Республике» представитель корпорации. – Проект будет находиться на сопровождении в корпорации до тех пор, пока предпринимателю это будет необходимо.

Проектом предусмотрено создание рабочих мест, обучение современным технологиям в сфере индустрии красоты. В новом салоне будет работать десять парикмахеров, четыре мастера маникюра, массажист и косметолог. Запись на услуги уже ведется. Пока не открылся косметологический кабинет, но в скором времени заработает и он.

Кроме того, по словам руководителя предприятия, салон будет оправдывать свою социальную направленность не только низкими ценами, но и благотворительными акциями. Так, ежемесячно планируется выделять 30 талонов для категории малоимущих на посещение парикмахерской. Талоны будут направляться в администрацию города, где и будет происходить их распределение нуждающимся. Также парикмахеры салона будут регулярно выезжать в детские дома и бесплатно постригать ребят. В планах компании – открытие своих салонов в других районах города и расширение спектра предоставляемых услуг.

Галина ГАЕВА

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