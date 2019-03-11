Бродячая бесприютность

Долгожданный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», едва вступив в силу, уже породил множество вопросов и сложностей.

Больше всего нареканий к новым требованиям у муниципалов, которым приходится нести основной груз финансовых затрат по реализации закона. Из многих регионов приходят недовольные отклики. Именно поэтому основные нормы закона еще дорабатываются и вступят в силу с 1 января 2020 года. О том, что документ требует доработки, шла речь на круглом столе, организованном в Госсовете Коми в формате видеоконференц-связи с муниципалитетами.

На брифинге перед началом заседания замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка РК Петр Хоробрых привел журналистам статистику: в прошлом году в республике было отловлено 1559 бродячих собак, что на 485 меньше, чем в 2017-м. А вот затраты на отлов, напротив, возросли, и существенно – в позапрошлом году отлов и содержание одной особи обходились в 5 тысяч 100 рублей, в прошлом – уже в 7 тысяч 600 рублей.

Закон, как подчеркнул Петр Хоробрых, с одной стороны, призван защитить животных от жестокого обращения (в нем прописаны более гуманные нормы отлова и содержания безнадзорных четвероногих), с другой – защитить права людей в случае нападения собак. К примеру, по прежним правилам действовали нормы передержки трое суток, а будет десять суток. Обязательной становится фотовидеофиксация отлова, подтверждающая гуманный способ отлова бродячего животного. Документ обязывает строить приюты, средства на которые, как полагает замминистра, придется изыскивать в республиканском бюджете. Оптимальный вариант, по его мнению, это организация опорных и точечных приютов. То есть передержку можно организовать в муниципальном образовании, где проведут ветеринарную обработку, стерилизацию и чипирование собак, а затем перевозить их в крупные межмуниципальные приюты, где животные будут содержаться, пока не обретут нового хозяина.

Необходимо предусмотреть и ответственность владельцев четвероногих друзей. Сейчас к тем, кто завел щеночка, поигрался с ним, а затем подросшего пса выбросил на улицу, не применяется никаких санкций. И, значит, нужна регистрация владельцами своих питомцев. Может быть, даже нужен налог на собак, что позволит иметь дополнительный источник для содержания приютов.

Именно в день проведения круглого стола в Сыктывкаре в мусорном контейнере рядом с детским садом по улице Морозова нашли искалеченного пса. Лабрадор с пробитой головой был придавлен тяжелым диваном и бытовым мусором.

Служба МЧС помогла волонтерам достать собаку и отвезти в ветклинику. У животного была пробита голова в трех местах, сотрясение мозга. При этом у лабрадора имеется клеймо CCH 1138. Представители приюта «Друг» разыскивают хозяев покалеченной собаки, к ним имеются вопросы по факту произошедшего.

– Граждане, желающие завести собак, должны быть готовыми к ответственности по их содержанию, – подчеркнул Петр Хоробрых, сообщив, что предлагается внести в Кодекс об административной ответственности статью за нарушения правил содержания собак.

Открывая заседание, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий пояснил, почему к столь долгожданному закону такое неоднозначное отношение. В нынешнем виде документ осложняет деятельность республиканских и местных органов власти, а также работающих с безнадзорными животными организаций. Например, открывать приюты закон требует в специально предназначенных для этого зданиях и сооружениях. Животных, если они не проявляют агрессии, после вакцинации, маркирования и стерилизации следует возвращать на место проживания. Если же вернуть пса нельзя и он не обретет нового хозяина, придется содержать его в приюте до естественной смерти. В приютах должен вестись строгий документальный учет, информация в интернете о поступивших животных должна выкладываться в течение трех дней. Закон предполагает строгий контроль за исполнением всех прописанных в нем положений как со стороны уполномоченных государственных органов, так и общественных организаций.

В ближайшее время планируется принять ряд дополнительных нормативно-правовых актов. Причем сделать это надо уже во втором квартале текущего года. Например, необходимо наделить полномочиями по организации мероприятий по надзору за бесхозными животными органы местного самоуправления. В текущем году в бюджете Коми муниципалитетам на отлов бродячих собак выделено 8 миллионов рублей.

Как отметил Петр Хоробрых, такая же сумма выделялась и прежде, но в прошлом году один миллион остался неосвоенным – Усинск не смог найти подрядную организацию. Что касается текущего года, то к запланированным восьми миллионам, возможно, будет добавлено еще четыре миллиона. Воркута, Ухта, Сыктывкар и Сысольский район уже провели соответствующие конкурсы, и после подписания контрактов финансирование из казны республики будет открыто, заверил замминистра.

Петр Хоробрых также предложил создать специализированную группу по отлову животных, которая будет выезжать в муниципалитеты и чья работа будет оплачиваться за счет государства.

Еще одно важное предложение внес начальник отдела ветеринарного надзора Минсельхоза РК Игорь Щетинин: законодательно привязать собак к своим владельцам. Для этого необходимы обязательная регистрация и чипирование питомцев. Только так, по его мнению, можно предотвратить появление безнадзорных животных.

В муниципалитетах же, как выяснилось в ходе видеоконференц-связи, наибольшую головную боль вызывает обязанность открывать приюты. Проблема даже не в организации приютов, а в затратах на содержание в них собак. Ведь пока у муниципальных образований полномочия только по отлову собак, да и этих денег не хватает.

Представители Ижемского района рассказали, что отлов одной собаки у них обходится в 6 тысяч 100 рублей и приходится умолять подрядчика заключить договор. С открытием приюта стоимость вылова и передержки одной собаки вырастет до 10 тысяч рублей, и подрядчик, как опасаются в районной администрации, «пошлет их куда подальше».

Один из участников обсуждения из Усинска вообще предложил исключить организацию приютов из обязанностей муниципалитета.

– Помещать собак в Усинске некуда, поэтому по истечении определенного времени безнадзорные животные должны быть умерщвлены. Они представляют опасность для людей, а закон должен быть для людей, а не для собак, – категорично заявил усинец.

Уже в завершение мероприятия к разговору подключился глава администрации Усинска Николай Такаев, который с горечью констатировал, что муниципалитеты остались один на один с этой проблемой.

– Мы подсчитали, что согласно нормам содержание 50 собак в приюте обойдется Усинску в 20 миллионов рублей в год. Где взять такие деньги? К тому же в администрацию приходят иски от покусанных бродячими собаками. 30 тысяч рублей за один укус.

В ответ Василий Смалий призвал искать варианты финансирования и выходить с предложениями на уровень республики и Федерации. Депутаты Госсовета в свою очередь тоже будут это делать и для выработки предложений проведут еще ряд круглых столов.

Галина ВЛАДИС