В рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» в Республике Коми побывали российские журналисты и блогеры. С 3 по 10 марта они познакомились с туристическими объектами в трех городах и четырех районах региона.

Автоэкспедиция стартовала 28 февраля из Москвы. Знакомство в Коми участники проекта начали в старинном селе Усть-Вымь, где посетили монастырь и музей. Затем в Ухте побывали в музее ГУЛАГа при УГТУ, музее ярегских шахт, а также полюбовались на самую большую голову Ленина. В Печорском районе увидели одну из древнейших стоянок человека на территории региона – Бызовую.

В Сыктывкаре участники проекта посетили историческую часть города, музейные и театральные комплексы, современные арт-объекты. Гостям показали самый узкий в Европе Грибной переулок, памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае, памятник Ленину и Доску почета на Стефановской площади, Кировский парк и часовню-мемориал памяти жертв репрессий. Они сфотографировались около памятника букве коми алфавита Ö и побывали в отделе этнографии Национального музея Коми.

Путешественники также посетили Финно-угорский этнокультурный парк. Заключительным мероприятием стал национальный праздник «Гажа валяй» в селе Визинга. В августе блогеры планируют тур на плато Маньпупунер.

«Открывая Серебряное ожерелье» – это межрегиональный проект, призванный популяризировать внутренний туризм в России. Журналисты и блогеры рассказывают читателям о самых интересных уголках Северо-Запада России: Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Карелии, Республики Коми и НАО.

Артур АРТЕЕВ