Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом увеличатся почти в два раза

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида станет 10 000 рублей вместо 5 500. Соответствующий проект указа президента страны подготовлен во исполнение послания главы государства Федеральному собранию 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда России, увеличение размера выплаты будет происходить в беззаявительном порядке.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (опекуну) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода.

Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему родителю формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. В Республике Коми выплата устанавливается с учетом районного коэффициента.

Галина ГАЕВА