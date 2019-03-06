В России появились предпенсионеры

В связи с увеличением пенсионного возраста с 1 января 2019 года в законодательстве появилось новое понятие – лица предпенсионного возраста. Этот статус, предполагающий дополнительные льготы и гарантии для его обладателей, был предложен президентом страны в целях смягчения новой пенсионной реформы.

К людям предпенсионного возраста причисляют всех, кто не успел выйти на пенсию по старости до 2019 года, и до назначения пенсии по новым правилам, с учетом повышения возраста, осталось ждать еще пять лет. Но большую часть лиц предпенсионного возраста составят те, кто достиг прежнего пенсионного возраста (на севере это мужчины 55 лет и женщины 50 лет, а в южных регионах – 60-летние мужчины и 55-летние женщины).

Людям предпенсионного возраста положен дополнительный оплачиваемый отпуск на работе. С 2019 года введена в действие новая статья в Трудовом кодексе (185.1), которая обязывает работодателя один раз в год предоставить работнику предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до двух рабочих дней – для прохождения диспансеризации. Аналогичное право получат и те работники, которым уже назначена пенсия. Отпуск будет предоставляться по заявлению работника, но даты его предварительно нужно согласовывать с руководством.

Кроме того, для этой категории граждан предусмотрены усиленные гарантии сохранения рабочего места. Уголовный кодекс также дополнился новой статьей (144.1) – «Необоснованное увольнение работника по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а также отказ в трудоустройстве работника предпенсионного возраста по тем же основаниям». За возрастную дискриминацию работодателю будет грозить высокий штраф (до 200 тысяч рублей) или обязательные работы (сроком до 360 часов).

При этом закон не запрещает работодателю расторгнуть трудовой договор с предпенсионером по другим основаниям – по сокращению штата или за прогул. Однако если работник докажет, что фактической причиной увольнения стало желание работодателя избавиться от «возрастного» работника, суд не только восстановит его на работе, но и привлечет руководителя к уголовной ответственности.

Также за лицами, которые достигли прежнего пенсионного возраста (на севере это 55/50 лет), сохраняются такие федеральные льготы, как освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж, хозпостройка), вычет по земельному налогу (на шесть соток), признание права на получение алиментов от взрослых детей и включение в круг обязательных наследников.

Региональные власти также предоставляют свои меры социальной поддержки для предпенсионеров. Перечень их зависит от финансовых возможностей каждого региона.

Однако необходимо разграничить предпенсионный возраст для получения льгот по занятости и налоговых льгот. Льготы в сфере занятости, а также льготы, предусмотренные Трудовым кодексом, человек может получить за пять лет до достижения пенсионного возраста. А за налоговыми льготами северяне могут обратиться не ранее достижения прежнего пенсионного возраста (действовавшего до 31.12.2018): женщины – по достижении 50 лет, мужчины – по достижении 55 лет.

Например, женщина-северянка с двумя детьми выйдет на пенсию в 50 лет. Соответственно предпенсионный возраст для получения льгот в сфере занятости и по Трудовому кодексу составит для нее 45 лет. Но на налоговые льготы она сможет претендовать только по достижении 50 лет.

Для присвоения жителю северного региона статуса предпенсионера не предъявляются требования к северному стажу: достаточно факта проживания в северном регионе и достижения соответствующего возраста.

По-другому обстоит дело с северянами, выехавшими за пределы северных территорий. Статус предпенсионера им будет установлен только при условии выработки необходимого страхового и северного стажа.

Для льгот в сфере занятости и по Трудовому кодексу статус предпенсионера в 2019 году получат мужчины 1964-1968 годов рождения, женщины 1969-1973 годов рождения. Важный момент: с учетом переходного периода некоторые граждане будут являться предпенсионерами более пяти лет.

Медицинские, педагогические и творческие работники – это те категории, которые выходят на пенсию независимо от возраста. Для них предпенсионный возраст наступит после выработки специального стажа (выслуги лет).

Для работников вредных и опасных производств (списки 1, 2, малые списки) статус предпенсионера будет определяться исходя из продолжительности специального стажа – в случае если гражданин уже не работает по данной специальности. Если гражданин на момент обращения за статусом предпенсионера продолжает работать по данной специальности, требования к стажу предъявляться не будут. Главное условие – достижение необходимого возраста.

Между республиканским отделением Пенсионного фонда России, органами занятости и налоговыми органами налажен обмен информацией по гражданам предпенсионного возраста. Поэтому если гражданин планирует обратиться за налоговой льготой, то идти в ПФР за справкой ему не нужно. Налоговая служба сама сделает соответствующий запрос в ПФР. Аналогичная ситуация с органами занятости.

Если в распоряжении ПФР отсутствуют какие-либо сведения о стаже гражданина и это не позволяет присвоить ему статус предпенсионера, то гражданин может представить дополнительные документы, подтверждающие периоды работы.

Галина ГАЕВА

Фото kmvexpress.ru