Театр имени Мордвинова

В российский Год театра, объявленный Владимиром Путиным, Воркутинскому драматическому театру присвоено имя его основателя Бориса Мордвинова. Такое решение 5 марта единогласно принял Совет по культуре и искусству при главе Коми.

В августе 1943 года начальник Воркуто-Печорского управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР Михаил Мальцев подписал приказ о создании Воркутинского музыкально-драматического театра и утвердил труппу в составе 23 человек. Коллектив театра состоял из заключенных артистов и вольнонаемных. Художественным руководителем театра стал бывший главный режиссер Большого театра СССР, находившийся в то время в заключении, Борис Мордвинов. В 1940 году его обвинили в шпионаже и приговорили к трем годам лагерей. В 1943 году срок заключения продлили.

1 октября 1943 года состоялась первая премьера театра – оперетта Имре Кальмана «Сильва». В годы Великой Отечественной войны театр показывал шестьсот спектаклей и концертов в год, выпускал в среднем до тридцати новых постановок и концертных программ. Почти вся труппа состояла тогда из заключенных. На воркутинской сцене играли прима Московского театра сатиры Валентина Токарская, солист питерской Мариинки Теодор Рутковский, первый исполнитель песни «Широка страна моя родная» Борис Дейнека, старинные романсы пела Татьяна Лещенко-Сухомлина. В театре работал известный кинодраматург и литератор Алексей Каплер.

С падением системы ГУЛАГ пришло долгожданное освобождение сотен тысяч заключенных. В 1950-е годы многие из них, в том числе и Мордвинов, освободились и покинули Воркуту.

Артур АРТЕЕВ