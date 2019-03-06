В Сыктывкаре появился музей учительства

Музей истории учительства открылся на базе Коми республиканского института развития образования. Представленные в нем фотографии, предметы школьного быта и документы отражают путь коми педагогики с XVIII века и до наших дней.

На открытие пришли известные в республике школьные учителя и преподаватели вузов: ведь этот музей – первая попытка систематизировать историю учительства в Коми. Идея создания такого музея принадлежит ушедшему год назад из жизни доктору культурологии, кандидату филологических наук, академику Международной академии наук Владимиру Сулимову. Однако, по словам руководителя проекта Михаила Дронова, «осуществить эту хорошую идею было некому, да и недосуг, поскольку мероприятие очень затратное в плане времени, сил и денег».

– Но нашлась группа молодых энтузиастов, которые взялись воплотить в жизнь идею. Это Александр и Ангелина Дроновы и Евгений Поляков, они написали конкурсный проект и выиграли президентский грант. Музей истории учительства был создан в максимально короткие сроки – буквально за четыре месяца, – рассказал Михаил Дронов.

За это время была изготовлена музейная мебель, собраны экспонаты, составлена экспозиция. Большую поддержку оказал Национальный музей республики, который предоставил копии архивных фотографий, отражающих историю коми школы. Благодаря этим фото можно по отдельным деталям восстановить картины прошлого. По словам Михаила Дронова, через призыв в интернете откликнулось много людей, пожелавших сдать в музей предметы школьной истории – фотографии, аттестаты старого образца, табели успеваемости, значки, школьные принадлежности. Все это систематизировали по этапам истории.

Кроме того, было сделано веб-приложение, позволяющее увидеть экспонаты, которые уже никак не восстановишь. Например, розги и ведро для их хранения или специальную площадку для гороха, куда ставили учеников на колени в наказание за провинности. Или первые школьные формы, парты с откидывающейся крышкой, которые еще помнит поколение 60-х. В музее представлены фото учебных заведений, открывшихся при советской власти и до революции. Здесь же собраны материалы о таких известных в республике и в стране учителях, как народный учитель СССР Александр Католиков, народный учитель России Ангелина Захаренко, учитель и собиратель коми фольклора Феоктиста Забоева, более сорока лет отдавшая педагогике, заслуженный учитель РСФСР Полина Маркова.

Большую часть экспонатов потрогать нельзя, можно только увидеть, потому что находятся они в альбомах. Но скоро переместиться в земскую или послереволюционную школу можно будет при помощи специальных очков. Нынешний вариант музея – это только первый этап, а второй, не менее важный, – создание виртуального музея, который появится в конце июля.

Сбор материала для музея – это большая научно-исследовательская работа. Главным научным консультантом авторов проекта стала кандидат исторических наук, директор музея истории КГПИ имени Жданова Ольга Бондаренко. По ее мнению, успех дела предопределил состав творческого коллектива, в котором переплелись, с одной стороны, мудрость, зрелость, опыт, а с другой – напор и энергия молодых.

– Главное назначение этого музея – воспитывать уважение к труду и личности учителя, – рассказала «Республике» Ольга Бондаренко. – Думаю, у музея большое будущее, потому что со временем будет происходить накопление материала. Уверена, что он будет интересен посетителям.

Галина ГАЕВА

Фото из группы музея истории учительства «ВКонтакте»