Память о Лидии Чувьюровой

11 марта заслуженному деятелю искусств Республики Коми композитору Лидии Чувьюровой исполнилось бы 70 лет. В этот день в республиканском Центре народного творчества и повышения квалификации пройдет день памяти композитора. Здесь соберутся ее коллеги, друзья и родные.

Лидия Чувьюрова родилась в селе Деревянск Усть-Куломского района. В 16 лет поступила в Сыктывкарское музыкальное училище (сейчас это Колледж искусств Республики Коми). Сюда ее привел брат – самодеятельный композитор и один из прародителей музыкального праздника «Василей» Василий Чувьюров.

После окончания училища будущий композитор продолжила обучение в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Потом вернулась в родную республику. Работала в Государственном ансамбле песни и танца Республики Коми «Асъя кыа», Центре народного творчества и повышения квалификации, а также на телевидении. В конце 1980-х годов пришла в Сыктывкарское музучилище в качестве педагога, возглавила отделение народного хора, создала ансамбль «Коми сьылан».

Всю свою жизнь композитор из Деревянска посвятила народному художественному творчеству. Во время работы в Центре народного творчества и повышения квалификации была идейным вдохновителем и организатором праздника народного художественного творчества «Шондiбан». 15 мая 1993 года, в возрасте 44 лет, Лидия Чувьюрова ушла из жизни.

Артур АРТЕЕВ