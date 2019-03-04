Пушкинскую гимназию разместили в СТЭКе

С понедельника, 4 марта, учащиеся 6-11 классов столичной гимназии имени Пушкина начали обучаться на базе Сыктывкарского торгово-экономического колледжа. Об этом сообщили в управлении образования столицы Коми.

Напомним, по итогам проведения комиссионного обследования здания гимназии по улице Советской, построенного еще в 1937 году, для обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и работников гимназии было принято решение прекратить эксплуатацию здания, провести предварительное обследование его состояния, разработать проектную документацию и выполнить работы по его восстановлению.

Вопрос организации временного обучения детей рассматривался на уровне правительства региона. Предлагались варианты размещения учащихся на базе Национальной гимназии и Коми республиканской академии госслужбы. Однако, как сообщили в администрации города, по заключениям надзорных органов, в этих заведениях не все соответствует необходимым для этого случая требованиям.

Пока решался вопрос размещения гимназистов, обучение по всем предметам велось дистанционно. Их перевод в торгово-экономический колледж по улице Первомайской, 32 согласован с контрольно-надзорными органами и министерством образования. Права учащихся, педагогов, родителей, в том числе государственные гарантии реализации права на образование, будут соблюдены.

Галина ГАЕВА

Фото tvoyaparallel.ru