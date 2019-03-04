Семь миллионов на инициативы ижемцев

Почти семь миллионов рублей выделено в этом году на реализацию проектов в рамках «Народного бюджета» в Ижемском районе. Всего будет реализован 21 проект в разных сферах. Сумма финансирования – от 180 до 600 тысяч рублей.

Значительное число проектов посвящено занятости населения и благоустройству. Это строительство тротуаров в Мошъюге и Кипиево, их замена и обустройство в Картаеле и Няшабоже, ремонт улично-дорожной сети в Гаме. Запланировано также строительство тротуаров по улице Советской в Щельяюре, благоустройство Тома и Койю, обустройство и ограждение кладбищ в Няшабоже, Ласте, Диюре и Ыргеншаре и детских площадок в Ижме и Пиль-Егоре. Также на «Народный бюджет» установят камень с памятной доской на пристани в Щельяюре.

В числе проектов приобретение автомобиля на сумму 500 тысяч рублей для оказания ритуальных услуг в Ижме. В сфере культуры, спорта и образования деньги нужны на ремонт, обустройство и модернизацию объекта культуры в Брыкаланске, спортивной площадки в Кельчиюре, школьного стадиона в Красноборе, детского сада в Чике, столовой Мохченской школы. В области этнокультурного развития триста тысяч рублей пойдет на организацию Межрегионального традиционного народного праздника «Луд».

По информации пресс-службы районной администрации, народные проекты будут реализованы органами местного самоуправления совместно с гражданами до 1 октября.

Артур АРТЕЕВ