Арктика в библиотеке

Чем грозит глобальное потепление, какой регион России можно назвать супер-Арктикой, в чем особенности менталитета жителей Заполярья – об этом и многом другом шла речь на лекции профессора МГУ, доктора географических наук, директора Центра экономики Севера и Арктики Александра Пилясова. Встреча с профессором прошла 28 февраля – в День Арктики в Национальной библиотеке Коми.

День Арктики – это масштабное мероприятие, которое главная библиотека региона ежегодно проводит в феврале. В этом году гостем библиотеки стал профессор Пилясов. Его полуторачасовая лекция собрала полный читальный зал. В частности, он рассказал об арктической исключительности людей Заполярья, о том, что в тех арктических регионах, где идет добыча нефти, золото уже уходит на второй план.

В час дня в фойе читального зала Ленинки открылась фотовыставка «Письма из тундры». Автор работ – воркутинка Надежда Кожевникова поведала о своих походах вдоль Уральского хребта, об истории создания самых ярких работ, а также прочитала свои стихи. Надежда Кожевникова – лауреат международных конкурсов по пейзажной фотографии, член воркутинского союза фотохудожников, автор книги-фотоальбома «Письма из тундры». Выставка будет работать до 20 марта.

Также в библиотеке состоялась презентация энциклопедии Баренц-региона. Двухтомное издание на английском языке создано международным коллективом авторов. Инициатор проекта и главный редактор энциклопедии профессор Матс-Олов Олссон (Университет Умео, Швеция) рассказал об идее этого научно-творческого предприятия.

Для студентов в этот день прошли диспут «Арктика – территория экологии» и межрегиональная онлайн-викторина по материалам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Участники из Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска, Челябинска, Сыктывкара, Эжвы, Инты и Усть-Кулома соревновались онлайн, кто быстрее ответит на вопросы викторины арктической тематики. Всего зарегистрировалось 14 команд. В течение получаса студенты и школьники ответили на 14 вопросов. Во время игры ребята узнали много нового об Арктике и истории ее освоения. Так, например, в августе 1895 года норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен ошибочно принял остров Ева-Лив за два отдельных острова и назвал их в честь своей жены Евы и дочери Лив. Участники советской экспедиции 1932 года на судне «Николай Книпович» установили, что «остров» Лив является полуостровом на западном окончании острова Ева. Победителями стали команды из Сыктывкара, Эжвы и Калининграда.

Завершила День Арктики встреча с участниками автоэкспедиции «От Балтики до Арктики». В начале 2018 года они посетили Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

Все мероприятия дополнили книжные выставки, посвященные этнографии, культуре, фольклору северных народов, экономике и исследованиям Арктики.

Напомним, в 2014 году Воркута вошла в список сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. А с 2015 года в Национальной библиотеке ежегодно отмечаются Дни Арктики. Сыктывкар уже посетили итальянские и норвежские путешественники, а в прошлом году гостем мероприятия стал почетный полярник России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Артур АРТЕЕВ

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