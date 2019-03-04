Цыганский праздник – с аншлагом

День цыганской культуры прошел в Сыктывкаре. Вечером 1 марта в республиканском Доме дружбы народов полный зал собрал концерт «Цыганская душа», в котором участвовали цыганский ансамбль «Шатрица», а также солисты и творческие коллективы столицы. Послушать цыганские песни и увидеть зажигательные танцы пришли несколько сотен зрителей.

Зрители посетили и фотовыставку, посвященную истории цыган в регионе. Один из пожелтевших снимков сделан еще в начале прошлого века. Сейчас в Коми живет немного цыган – около трех сотен человек. Если по данным переписи 2002 года в республике официально проживало около семисот цыган, то сейчас многие из них уехали в другие регионы России. В основном на юг. В Коми несколько цыганских родов: Бауровы, Басковы, Чистяковы, Вишняковы и Жуковы.

При этом цыгане в республике живут компактно. Изначально цыгане, пришедшие в Коми, обосновались в Усть-Вымском районе. Но после указа об оседлости – в 1956 году они перебрались в Выльгорт, где были все условия, чтобы разводить коней и обрабатывать землю. Еще в Ухте жили около сотни цыган, и компактная группа оставалась в Емве.

Дети цыган учатся и стремятся получить образование. Высокого уровня безработицы среди цыган в Коми не зафиксировано. Большинство трудоустроены или ведут личное подсобное хозяйство.

Цыгане в Коми, сохраняя родной язык и традиции, активно участвуют в межкультурном диалоге с представителями других народов региона. Большим их преимуществом является многоязычие. Цыганский язык они используют в семейном быту, в общении между собой, в песенном творчестве. Хорошо владеют русским и коми языками. Так, глава цыганской национально-культурной автономии Михаил Бауров обратился к гостям вечера на коми языке. При этом он говорил легко и без акцента.

Днем на круглом столе, посвященном социальной интеграции цыган, обсудили субсидирование и кредитование в рамках сельскохозяйственной деятельности, проблемы безработицы, а также мифы и стереотипы, связанные с этим народом. В роли эксперта выступил специалист по работе с трудовыми мигрантами и этническими меньшинствами из Санкт-Петербурга Андрей Якимов. Он отметил высокий уровень осведомленности местных цыган о деятельности Коми региональной национально-культурной автономии цыган. По его мнению, это способствует сохранению и развитию цыганской культуры.

О деятельности республиканской национально-культурной автономии цыган рассказал ее бессменный руководитель Михаил Бауров. Он напомнил, что у цыган нет единого языка, религии, письменности, но есть национальное самосознание и самоназвание «рома». В Коми проживает этнографическая группа «русские рома». Есть разные этнические группы, языки которых и образ жизни не похожи. Наши цыгане в основном занимаются сельским хозяйством. Периодически, сезонно, на территории Коми пребывают кочующие цыгане из других регионов России.

Коми региональная национально-культурная автономия цыган официально образована 22 января 1997 года – одной из первых среди общественных национально-культурных объединений республики. В 2000 году ее активисты приняли участие в создании Федеральной НКА российских цыган. Председателем НКА цыган Коми и Совета старейшин автономии со дня основания является Михаил Бауров, заслуженный работник Республики Коми, он также занимает пост вице-президента Федеральной НКА российских цыган.

Артур АРТЕЕВ

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