Двадцатилетие триумфа

В подмосковном Троицке прошли торжества в честь двадцатилетия самого громкого успеха в истории отечественного мини-футбола – победы в чемпионате Европы. С триумфом 1999-го Коми связывает то, что нынешний главный тренер сыктывкарского клуба «Новая генерация» Вадим Яшин был в составе той сборной.

Турнир проходил в испанской Гранаде с 22 по 28 февраля. Сборная России в своей группе заняла первое место, оставив позади итальянцев, португальцев и бельгийцев. В полуфинале россияне выиграли у команды Нидерландов – 9:6. В финале Россия встретилась с хозяевами турнира. Основное время завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время победителя выявить не удалось, и судья назначил серию пенальти. Россияне победили со счетом 4:2. Забив 11 голов, лучшим бомбардиром того турнира стал легендарный Константин Еременко.

– Особенно памятна, конечно, финальная игра с Испанией. Стадион был заполнен до отказа, и все очень шумно болели за своих. Запомнилась послематчевая серия пенальти и отбитые удары Олегом Денисовым. Мы били без промаха, и после удара Константина Еременко, который подошел к мячу четвертым, досрочно выиграли. Тогда было ощущение, что команда сделала что-то очень крутое. Двадцать лет прошло, а ощущение как будто все было вчера, – поделился воспоминаниями заслуженный мастер спорта Вадим Яшин с пресс-службой ФК «Новая генерация».

28 февраля во дворце спорта «Квант» в Троицке состоялась встреча звезд мини-футбола разных лет со сборной образца 1999 года, в которой участвовал и Вадим Яшин. Игра завершилась со счетом 4:4.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Новая генерация»