Ольга Микушева: «Без прямого договора регоператор не вправе предъявлять квитанцию»

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) провела проверку регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причиной стали массовые обращения жителей республики, получивших двойные квитанции за вывоз мусора – и от регоператора «Ухтажилфонд», и от своей управляющей компании. О результатах проверки журналистам рассказала заместитель руководителя республиканской службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева.

– Проверка проходила весь январь и завершилась 5 февраля. Мы проверили регионального оператора в части начисления платы за данную коммунальную услугу по всем домам, по которым «Ухтажилфондом» эта плата была предъявлена. Выявлены факты необоснованного предъявления платы жителям ряда домов. На эти обстоятельства региональному оператору было указано, и еще до окончания проверки он принял меры по устранению нарушений, – сообщила Ольга Микушева, пояснив, отчего произошла накладка. – Если многоквартирным домом управляет управляющая компания, ТСЖ или ЖСК, то региональный оператор вправе предъявить квитанции по оплате за вывоз мусора только в том случае, если собственники, проживающие в данных домах, приняли на общем собрании решение о заключении с регоператором прямых договоров. Если такого решения нет – регоператор был не вправе предъявлять квитанцию, ее должна была предъявить управляющая компания либо ТСЖ, ЖСК.

По словам заместителя руководителя службы стройжилтехнадзора, изначально «Ухтажилфонд» предъявил квитанции по 7,5 тысячи многоквартирных домов. Из них полторы тысячи – с нарушениями. То есть регоператор не должен был предъявлять квитанции по этим домам, это дело управляющих организаций. В дальнейшем региональный оператор представил в службу подтверждающие документы о решении собственников ряда МКД о заключении прямых договоров. Поэтому цифра корректируется и уменьшается.

На вопрос, что теперь делать людям, получившим двойные квитанции, Ольга Микушева пояснила:

– Если жители не оплатили квитанцию, то региональным оператором эта квитанции просто аннулируется. Если же человек квитанцию, необоснованно выставленную регоператором, оплатил, то его обязательства по оплате данной коммунальной услуги считаются исполненными перед управляющей организацией. Потребителю не нужно никуда обращаться и писать какие-либо заявления. Он имеет право обратиться в «Ухтажилфонд» с заявлением о возврате уплаченной суммы, указав, на какой расчетный счет должны быть перечислены эти деньги. При этом он должен понимать, что данная сумма должна быть оплачена управляющей организации.

Журналисты спросили, должны ли собственники заключать прямой договор с регоператором.

– Это право, а не обязанность, – пояснила Ольга Микушева. – Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право принять решение о заключении прямых договоров на общем собрании.

Как отметила замруководителя службы стройжилтехнадзора, большинство собственников уже приняли решение о заключении прямых договоров.

Что касается управляющих организаций, то есть нормативный документ, согласно которому, если УК не обратилась за заключением договора к региональному оператору, договор все равно считается заключенным на типовых условиях. Поэтому на сегодняшний момент все управляющие организации заключили договоры с регоператором.

Говоря о собираемости платежей за вывоз мусора, Ольга Микушева подчеркнула, что только при стопроцентной оплате региональный оператор сможет выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме и надлежащего качества. Сейчас собираемость составляет 70 процентов. Если человек накопит долг, к нему применяются те же самые санкции, как и при неоплате любой коммунальной услуги. В итоге задолженность все равно взыщут в судебном порядке.

Санкции применяются и к рег-оператору, если он не выполняет свои обязанности или же качество услуги оставляет желать лучшего. В ряде труднодоступных населенных пунктов, откуда по объективным причинам невозможно регулярно вывозить мусор, «Ухтажилфонд» уже отозвал свои квитанции.

Если нарушается периодичность вывоза мусора и об этом факте становится известно гос-жилинспекции либо службе стройжилтехнадзора, проводится проверка, и регоператору выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

В завершение встречи Ольга Микушева разъяснила, как получить перерасчет за неоказанную услугу:

– Потребителю необходимо обратиться в адрес регоператора, который должен зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества – составить акт. Если он этого не делает, потребитель вправе составить такой акт в отсутствие регоператора, заверив подписью трех собственников. Этот акт и будет являться основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги. Предъявить его надо опять-таки регоператору. В случае отказа в перерасчете нужно обращаться в государственную жилищную инспекцию.

Причем регоператор не отвечает за содержание контейнерной площадки, его дело – погрузка и вывоз мусора. Он обязан подобрать только те коммунальные отходы, которые вывалились из контейнера в момент погрузки в мусоровоз. Мусор, валяющийся вокруг контейнеров, он убирать не должен. Это обязанность собственника земли, на которой расположена контейнерная площадка. Если это придомовая территория, ответственность за содержание контейнерной площадки несут собственники, реализующие свою обязанность через управляющую компанию. Если это муниципальная земля, за содержание площадки отвечает муниципалитет.

– Зачастую контейнеры переполняются, потому что их недостаточно. Обеспечить необходимое количество контейнеров и площадок для их размещения – обязанность муниципалитета, – заключила заместитель руководителя службы стройжилтехнадзора.

Галина ВЛАДИС

Фото ural56.ru