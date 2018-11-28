Ижемские фермеры получат субсидии

В ижемской администрации распределили субсидии для организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств района. В этом году комиссия одобрила четыре заявки на создание, развитие или модернизацию производства. Местные фермеры получат более 530 тысяч рублей из районного бюджета.

Так, фермеру Николаю Терентьеву, занимающемуся разведением коров и производством молока, выделят 52 400 рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением колесно-пальцевых граблей. Фермеру Николаю Каневу возместят затраты на покупку скребкового транспортера – 99 500 рублей. Молочная ферма «Зеленый луг» получит 157 тысяч рублей на возмещение затрат на приобретение тракторного прицепа, а молочный завод «Диюрский» – 221 тысячу рублей на приобретение полуавтомата розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, финансовая поддержка оказывается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики». В прошлом году благодаря софинансированию из регионального бюджета субсидии получили 14 предпринимателей и организаций на общую сумму более двух миллионов рублей.

Артур АРТЕЕВ