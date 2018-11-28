Отопительный сезон начат без сбоев

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в видеоселекторном совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, сообщает пресс-служба руководителя региона. На совещании был поднят вопрос о прохождении регионами СЗФО отопительного периода.

В Республике Коми отопительный период 2018-2019 годов начат без сбоев в установленные сроки. На объектах теплоснабжения сформированы и поддерживаются необходимые запасы топлива. Резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных аварийных ситуаций сформирован в размере 73 миллионов рублей, или 100 процентов от плана.

31 муниципальное образование (91 процент от общего количества) получили паспорта готовности к отопительному периоду. Это больше, чем в среднем по СЗФО. Оставшиеся три муниципальных образований – ГП «Кожва», ГП «Путеец», МР «Прилузский» – продолжают работу по устранению замечаний Ростехнадзора с последующим получением актов готовности.

В поселке Гуляшор Прилузского района поставлена блочная модульная котельная, осуществляется подготовка к пусконаладочным работам. Администрации городских поселений «Кожва» и «Путеец» в адрес Ростехнадзора направили необходимую документацию для проведения повторной проверки. Выявленные замечания не влияют на уровень надежности теплоснабжения потребителей указанных муниципальных образований и в ближайшее время будут устранены.

Лина ПЕРОВА