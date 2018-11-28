Усть-вымскую администрацию возглавила Галина Плетцер

Галина Плетцер утверждена в должности руководителя администрации Усть-Вымского района. Такое решение приняли депутаты райсовета на внеочередной сессии 27 ноября.

В должности исполняющего обязанности главы администрации муниципалитета Галина Плетцер работала с августа 2018 года, после того как Василий Лютоев по собственному желанию досрочно сложил с себя полномочия руководителя усть-вымской администрации в связи со сменой места жительства и места работы.

Конкуренцию при избрании Галине Плетцер составил директор Жешартской тепловой компании Николай Козлов.

Оба кандидата с большим управленческим опытом: Николай Козлов четыре года возглавлял совет Усть-Вымского района, а Галина Плетцер 16 лет проработала в ранге заместителя руководителя администрации муниципалитета.

Лина ПЕРОВА

Фото емдинму.рф